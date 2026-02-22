Правительство внесло в Госдуму законопроект, привязывающий право мигрантов на пребывание к уровню дохода и усиливающий контроль ФНС и МВД

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в закон «О правовом положении иностранных граждан», который существенно ужесточает условия пребывания трудовых мигрантов в России. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Ключевая новелла — прямая зависимость права на пребывание от уровня дохода. Законопроект предусматривает, что доход иностранного гражданина должен быть не ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе с учетом установленного субъектом коэффициента — в расчете на самого мигранта и каждого члена семьи, находящегося у него на иждивении. Если по итогам проверки доход окажется ниже установленного порога, мигранту могут отказать в выдаче или продлении патента, аннулировать разрешение на работу, сократить срок временного пребывания, а также лишить разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Отдельно предлагается ввести механизм регулярной автоматической передачи данных из Федеральной налоговой службы в МВД. Налоговые органы будут направлять сведения о доходах иностранцев за 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также данные о доходах самозанятых через приложение «Мой налог». МВД на основании этих данных сможет проводить проверки уровня дохода.

Фактически предлагается создать систему постоянной цифровой сверки миграционного статуса и налоговой отчетности. В случае принятия решения о сокращении срока временного пребывания иностранец будет обязан покинуть Россию в течение трех дней с момента вступления решения в силу. Сейчас подобные меры применяются реже и не привязаны напрямую к уровню дохода.

Кроме того, законопроект устанавливает, что для сохранения разрешения на временное проживание или вида на жительство мигрант должен работать или заниматься предпринимательской деятельностью не менее 10 месяцев в году либо подтвердить достаточный доход за отчетный период. Невыполнение этих условий может стать основанием для аннулирования статуса.

Поправки также значительно повышают требования к высококвалифицированным специалистам. Минимальный уровень зарплаты для признания иностранца ВКС предлагается установить на уровне 358,5 тысячи рублей в месяц для отдельных категорий и 717 тысяч рублей — для остальных, с последующей ежегодной индексацией. В пояснительной записке говорится, что мера направлена на предотвращение использования статуса ВКС для легализации работников более низкой квалификации.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что его реализация потребует дополнительных расходов федерального бюджета. В частности, на доработку информационных систем ФНС предлагается направить 30,3 млн рублей, а на развитие государственной информационной системы миграционного учета МВД — 104 млн рублей.

Законопроект предусматривает поэтапное вступление норм в силу. Основные положения в случае принятия должны начать действовать с 1 января 2027 года.

Ужесточение требований к уровню дохода и учет каждого члена семьи укладываются в риторику последних месяцев о сокращении семейной миграции. В сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приезжающие в Россию на заработки иностранцы «не должны везти в нашу страну свои семьи», поддержав позицию Минэкономразвития о временном характере трудовой миграции по принципу «приехал — заработал — уехал».

Ранее группа депутатов внесла законопроект, запрещающий въезд и пребывание в России супругам и детям иностранных работников, за исключением граждан Беларуси и высококвалифицированных специалистов. В пояснительной записке к инициативе утверждалось, что семьи мигрантов создают нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджеты. Авторы оценивали возможное сокращение миграционного притока после принятия закона в 15–20%.

