Госдума приняла закон, запрещающий выдавать другим странам иностранцев, которые участвовали в войне на стороне России

Госдума 26 февраля приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий отказывать в экстрадиции иностранцев, которые проходили или проходят службу в рядах российской армии. Документ расширяет содержащийся в Уголовно-процессуальном кодексе РФ список оснований, по которым можно отказать в выдаче иностранного гражданина для уголовного преследования или исполнения приговора.

«УПК дополняется случаем, когда запрос о выдаче поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или иных воинских формированиях РФ, а также участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ», — сообщает Госдума.

Как говорила замглавы Минюста Елена Ардабьева, нововведение связано с тем, что другие страны могут инициировать в отношении своих граждан «необоснованное уголовное преследование за участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ». «Такие случаи есть, мы о них знаем», — рассказала чиновница. Некоторые иностранцы, воевавшие на стороне России против Украины, вернувшись домой, подвергаются преследованию по обвинениям в наемничестве.

В январе российский парламент принял в первом чтении еще один законопроект, направленный на защиту иностранцев, служивших в ВС РФ по контракту. Этот документ запрещает депортацию или сокращение срока временного пребывания в России для иностранцев и лиц без гражданства, служивших в российской армии.

