В Польше загорелась наземная станция Starlink, обеспечивающая связь в том числе для украинской армии. Власти подозревают диверсию

На наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в Мазовецком воеводстве в Польше, вечером 23 сентября произошел пожар. Как сообщает Onet, власти подозревают диверсию.

Вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что есть веские основания считать этот пожар преднамеренной попыткой вывести из строя станцию, которая служит «узлом, который в том числе обеспечивает безопасность работы интернета в Украине». Он отметил, что оператором станции является государственная телекоммуникационная компания Exatel, которая предоставляет услуги связи по всей Польше, а также Украине.

«Огонь охватил электростанцию и генератор; очевидно, что эта диверсия была намеренно спланирована с целью вывести станцию из строя — фактически для того, чтобы прервать интернет-соединение... и лишить доступа к сети различные учреждения, включая украинских военных», — приводит слова Гавковского Reuters.

По словам министра, вывести станцию из строя не удалось, система работает в штатном режиме. Гавковский также отметил, что прямых доказательств причастности России к поджогу нет, но произошедшее «согласуется с новой российской доктриной ведения атак».

22 сентября польская полиция сообщила о попытке устроить аварию на железной дороге. В районе населенного пункта Едланка (Луковский повят) два грузовых поезда, следовавших в противоположных направлениях, врезались в бетонные блоки, которые кто-то положил на рельсы. Поезда не сошли с рельсов, никто не пострадал.

В конце августа загорелся завод польской оборонной компании WB Electronics, которая активно сотрудничает с Украиной. В июне «Вот Так» опубликовало расследование о том, что российские вербовщики активно ищут исполнителей диверсий на территории Польши.