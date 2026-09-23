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Новости

Российский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Польши. Польская сторона заявила, что РФ «проверяет готовность» систем ПВО

The Insider
Ми-8. Фото: ТАСС

Ми-8. Фото: ТАСС

Вертолет Ми-8 Минобороны России утром 23 сентября вторгся в воздушное пространство Польши. Об этом сообщается в Twitter Оперативного командования польских Вооруженных сил. Российский борт, летевший из Калининградской области, пересек границу в районе польского города Бранево.

Ми-8 углубился в воздушное пространство Польши на расстояние до 300 метров и провел там 42 секунды. «Были подняты истребители, а наземные силы и средства оставались в боевой готовности. Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия вновь проверяет готовность нашей системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Между тем польская полиция сообщила о диверсии на железной дороге. Как пишет Onet, вечером 22 сентября в районе населенного пункта Едланка (Луковский повят) два грузовых поезда, следовавших в противоположных направлениях, врезались в бетонные блоки, которые кто-то положил на рельсы. Поезда не сошли с рельсов, никто не пострадал.

В июне «Вот Так» опубликовало расследование о том, что российские вербовщики активно ищут исполнителей диверсий на территории Польши, в том числе на железной дороге.

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Публикация:«Российский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Польши. Польская сторона заявила, что РФ «проверяет готовность» систем ПВО»

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