ВСУ продвигаются к реке Оскол севернее Купянска, Зеленский предлагает взаимное «энергетическое перемирие». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении Минобороны РФ сообщает о захвате новых населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области

На купянском направлении украинские военные продвигаются к реке Оскол севернее Купянска

На покровском направлении заявляется о пресечении инфильтрации бойцов ВС РФ в сторону Дружковки

На южно-донецком направлении украинские войска завязали бои за село Комар на берегу реки Мокрые Ялы

На запорожском направлении сообщается об абсолютном преобладании судимых в составе действующих российских сил

Зеленский предложил российской стороне взаимный отказ от ударов по энергетике после встречи с Дональдом Трампом

Массированный налет на Киев — два человека погибли, еще 43 человека получили ранения

Astra — в 2026 году как минимум 29 российских авиабомб «нештатно сошли» на российской и оккупированной территории

Обстановка на фронте

На харьковском направлении Минобороны РФ сообщает о захвате новых населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области.

Минобороны РФ заявило о захвате населенных пунктов Красный Яр и Потихоново на северо-востоке Харьковской области. Российский военблогер Анатолий Радов подтверждает эту информацию, однако на карте DeepState они показаны как подконтрольные СОУ.

На купянском направлении украинские военные продвигаются к реке Оскол севернее Купянска.

В DeepState сообщили, что украинские силы освободили Западное на российском плацдарме на правом берегу реки Оскол. Проект ссылается на видео 23-го ОШП «Р.У.Г.» 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія».

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» подтверждает продвижение СОУ на 2 км к селу Калиново по геопривязке еще одного видео «Р.У.Г.». Украинский ресурс In Factum предполагает, что целью украинских действий может быть вытеснение противника с правого берега Оскола.

На славянском направлении российские войска приближаются с востока к Краматорску.

DeepState сообщает, что ВС РФ оккупировали Марково и продвинулись в районе Фёдоровки к востоку от Краматорска. От вновь занятых позиций до окраин города остается 11,5 км.

На покровском направлении заявляется о пресечении инфильтрации бойцов ВС РФ в сторону Дружковки.

По информации DeepState, СОУ зачистили «серую зону» в районе Торецкого на Добропольском выступе. В проекте уточнили, что таким образом 1-му корпусу Нацгвардии Украины «Азов» удалось пресечь «просачивание» в сторону Дружковки, несмотря на то, что российские войска постоянно атакуют на этом участке. Анатолий Радов тем временем утверждает, что ВС РФ пытаются закрепиться в Анновке и «просачиваются» в южную часть Доброполья, однако в DeepState не подтверждают это.