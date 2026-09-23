ВСУ продвигаются к реке Оскол севернее Купянска, Зеленский предлагает взаимное «энергетическое перемирие». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ сообщает о захвате новых населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области
- На купянском направлении украинские военные продвигаются к реке Оскол севернее Купянска
- На покровском направлении заявляется о пресечении инфильтрации бойцов ВС РФ в сторону Дружковки
- На южно-донецком направлении украинские войска завязали бои за село Комар на берегу реки Мокрые Ялы
- На запорожском направлении сообщается об абсолютном преобладании судимых в составе действующих российских сил
- Зеленский предложил российской стороне взаимный отказ от ударов по энергетике после встречи с Дональдом Трампом
- Массированный налет на Киев — два человека погибли, еще 43 человека получили ранения
- Astra — в 2026 году как минимум 29 российских авиабомб «нештатно сошли» на российской и оккупированной территории
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ сообщает о захвате новых населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области.
Минобороны РФ заявило о захвате населенных пунктов Красный Яр и Потихоново на северо-востоке Харьковской области. Российский военблогер Анатолий Радов подтверждает эту информацию, однако на карте DeepState они показаны как подконтрольные СОУ.
На купянском направлении украинские военные продвигаются к реке Оскол севернее Купянска.
В DeepState сообщили, что украинские силы освободили Западное на российском плацдарме на правом берегу реки Оскол. Проект ссылается на видео 23-го ОШП «Р.У.Г.» 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія».
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» подтверждает продвижение СОУ на 2 км к селу Калиново по геопривязке еще одного видео «Р.У.Г.». Украинский ресурс In Factum предполагает, что целью украинских действий может быть вытеснение противника с правого берега Оскола.
На славянском направлении российские войска приближаются с востока к Краматорску.
DeepState сообщает, что ВС РФ оккупировали Марково и продвинулись в районе Фёдоровки к востоку от Краматорска. От вновь занятых позиций до окраин города остается 11,5 км.
На покровском направлении заявляется о пресечении инфильтрации бойцов ВС РФ в сторону Дружковки.
По информации DeepState, СОУ зачистили «серую зону» в районе Торецкого на Добропольском выступе. В проекте уточнили, что таким образом 1-му корпусу Нацгвардии Украины «Азов» удалось пресечь «просачивание» в сторону Дружковки, несмотря на то, что российские войска постоянно атакуют на этом участке. Анатолий Радов тем временем утверждает, что ВС РФ пытаются закрепиться в Анновке и «просачиваются» в южную часть Доброполья, однако в DeepState не подтверждают это.
Украинский военный Станислав Бунятов пишет, что российские военные инфильтрируются и накапливаются для последующего штурма населенных пунктов западнее Покровска (до 2016 года — Красноармейск), а «зеленка» и активность вражеской авиации не дают украинским дроноводам своевременно выявлять и уничтожать российскую пехоту.
На южно-донецком направлении украинские войска завязали бои за село Комар на берегу реки Мокрые Ялы.
Анатолий Радов опубликовал карту, согласно которой СОУ закрепились в западной части села Комар Донецкой области. Канал In Factum отмечает, что это соответствует информации издания «РБК-Україна» об успешном продвижении на этом участке.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что, несмотря на российские контратаки, СОУ продолжают наступление на направлении. В частности им удалось выйти к окраинам сёл Орехово и Дачное, а также завязать бои за освобождение Перебудовы и Комара. Кроме того, по сведениям обозревателя, украинские войска освободили село Шевченко и вышли к Вольному Полю, что в перспективе может позволить взять под огневой контроль маршрут снабжения левого фланга российской группировки войск «Восток» со стороны Великой Новосёлки.
Западнее, как сообщает Машовец, российскому командованию удалось относительно стабилизировать ситуацию: в частности, СОУ не смогли продвинуться на Темировку и Камышеваху. Вместе с тем еще западнее они приблизились вплотную к Успеновке и завязали бои за освобождение Сладкого. Вместе с этим российские части пытаются замедлить украинское наступление путем «просачивания» малых пехотных групп в тыл наступающих подразделений. В целом Машовец констатирует, что украинские наступательные действия на этом направлении замедлились, однако в перспективе способны помешать группировке «Восток» наступать на Орехов или нарушить ее оперативное взаимодействие с соседней группировкой «Центр».
На запорожском направлении сообщается об абсолютном преобладании судимых в составе действующих российских сил.
Представительница украинской группировки войск «Південь» Анастасия Шевченко сообщила, что среди российских военных на запорожском направлении 69% имеют судимость. По ее сведениям, на этом участке ВС РФ располагают достаточными силами и средствами, но признаков значительного пополнения личного состава не наблюдается.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за прошедшую неделю с 14 по 20 сентября площадь занятой ВС РФ территории на карте DeepState сократилась на 23 кв. км, тогда как в течение недели до этого — увеличилась на 45 кв. км. Следует отметить, что такое изменение произошло за счет обнародования украинских успехов предыдущих месяцев на лиманском направлении. Тот же ресурс подсчитал на основе сводок Генштаба ВСУ, что количество боестолкновений на фронте увеличилось на 2% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 94 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 23 сентября 161 беспилотника типа «Шахед» (82 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов, а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т». 119 БПЛА — 74% — были сбиты или подавлены, три «Бандероли» / «Дань-Т» — нейтрализованы. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне взаимный отказ от ударов по энергетике после встречи с Дональдом Трампом накануне, но в одностороннем порядке делать это отказался. В интервью репортеру The Wall Street Journal он подтвердил, что Трамп обращался к нему с просьбой прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за роста мировых цен на дизельное топливо. Зеленский отметил, что в этом было отказано, поскольку, по его мнению, цены растут в основном из-за ситуации в Ормузском проливе, а не украинских ударов по российским НПЗ.
В результате налета на Краматорск накануне погиб один человек и еще пятеро получили ранения. Были повреждены храм святого Иоанна Предтечи, 10 многоквартирных и 54 частных дома, здание банка, магазин и автомобили. По информации УПЦ, у храма частично разрушены стены и кровля, поврежден купол, а металлический каркас деформирован взрывной волной.
Киев был атакован беспилотниками. В Соломенском районе обломки упали между жилыми домами, также возник пожар на территории транспортного предприятия. В Голосеевском районе горели складские помещения, БПЛА попал в АЗС, также сообщалось о падении беспилотника на бизнес-центр. В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры и пожар на крыше еще одной АЗС. По информации мэра Киева, погибли два человека, пострадали еще 43 человека.
В результате утренней атаки была поражена железнодорожная инфраструктура Киева, сообщил глава компании «Укрзалізниця» Александр Перцовский. Один железнодорожник получил осколочные ранения и был госпитализирован, последствия ударов привели к задержкам отправления поездов из столицы. По информации компании, Центральный железнодорожный вокзал повреждений не получил. Сильный пожар начался на рынке, известном как «Шайба», в нескольких сотнях метров от Центрального железнодорожного вокзала, сообщили местные паблики.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» утверждает, что утром были атакованы железнодорожные станции Дарница и Караваевы Дачи в Киеве. По его сведениям, по городу было нанесено семь ударов реактивными «Шахедами». «Укрзалізниця» конкретные пораженные объекты не называла. По информации канала, еще одной целью атаки стал проектный институт в сфере телекоммуникационной инфраструктуры «Діпрозв'язок».
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщил, что в результате ударов по Киеву были повреждены дата-центры интернет-провайдеров «Павутина» и UTELS с основным оборудованием, из-за чего у части абонентов пропал доступ в интернет.
В Киеве было повреждено предприятие фармацевтической компании «Дарница», сообщила член Стратегического совета компании Екатерина Загорий. Погибших среди сотрудников нет. Характер и масштабы повреждений в компании не уточнили.
Зафиксировано четыре попадания по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору в Сумах, рассказал глава ОВА Олег Григоров. По сведениям властей, пострадал как минимум один человек.
Повторно атакован ТЦ «Амстор» в Запорожье. В результате атаки ранения получили двое мужчин. 18 сентября этот торговый центр уже подвергался удару. Кроме того, как отметил врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, накануне вечером был атакован поселок Кушугум в Запорожской области, погиб один мирный житель.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что российские войска ударили по гражданской и портовой инфраструктуре города. Одна из атак пришлась по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда. В результате погиб капитан судна — гражданин Украины.
Накануне вечером был нанесен удар по Изюму в Харьковской области. Пострадали семь человек, включая 11-летнего ребенка.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 22 сентября 17 беспилотников над Курской, Белгородской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 23 сентября были перехвачены 514 БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Башкортостаном, Татарстаном и акваториями Азовского и Чёрного морей.
В результате удара по Сызранскому НПЗ в Самарской области в ночь на 15 сентября была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6, которая восстанавливалась после предыдущей атаки, сообщает Telegram-канал Exilenova+, проанализировав спутниковые снимки. Также зафиксированы повреждения технологических эстакад рядом с АВТ-6 и следы горения у ректификационной колонны. На территории НПЗ появилась вышка, которая, по оценке проекта, может быть предназначена для размещения ЗРПК «Панцирь». На НПЗ также устанавливают пассивную защиту из морских контейнеров, отмечает OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» на основании снимков. По информации проекта, это уже третий подобный случай на российских НПЗ.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался, что в течение второй декады сентября СБС поразили 38 энергоузлов, в том числе 13 — на оккупированной территории Луганской области, 10 — в Крыму, 9 — в Донецкой области, 4 — на международно признанной территории России, и по одному — в Харьковской и Запорожской области. Всего же, по его подсчетам, число пораженных за 2,5 месяца энергообъектов составило 412.
В 2026 году как минимум 29 российских авиабомб «нештатно сошли» на российской и оккупированной территории, сообщает издание Astra. В двух новых выявленных случаях ФАБ упали возле села Соколовка в Белгородской области и на территории детского интерната в оккупированной Горловке — в последнем случае бомба упала в 20 метрах от здания, пострадавших не было. По подсчетам Astra, за время полномасштабной войны произошло как минимум 337 подобных случаев.
Перебои с бензином наблюдаются уже в более чем 10 российских городах, пишет The Insider. Наиболее острая ситуация сложилась в Калужской области: накануне утром АИ-95 и АИ-95+ в Калуге были доступны лишь на четырех заправках, АИ-92 — на восьми. К полудню топливо в городе и области практически закончилось. О перебоях также сообщалось в Липецке, Краснодаре, Ульяновске, Архангельске, Пензе, Тамбове, Барнауле, Череповце, Северодвинске и других городах.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 21 сентября по 20:00 22 сентября стало известно как минимум о 15 погибших и 87 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Генштабе ВСУ отчитались, что 22 сентября и в ночь на 23 сентября СОУ поразили ряд складов и пунктов управления БПЛА, в частности склад дронов центра «Рубикон».
В Херсонской области в результате удара беспилотника погиб командир российского 8-го артиллерийского полка Александр Исаев, сообщает украинское издание «Мілітарний». Исаев служил в ВМС Украины, но после аннексии Крыма перешел в ВС РФ.
О главных событиях войны 22 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Минобороны РФ заявляет «окружение» украинских военных в Доброполье, налет БПЛА на Куйбышевский НПЗ в Самаре. Что происходит на фронте
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