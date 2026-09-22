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Новости

Зеленский предложил России взаимный отказ от ударов по энергетике после встречи с Трампом, но в одностороннем порядке делать это отказался

The Insider
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Украина готова к энергетическому перемирию с Россией — Киев перестанет атаковать российские энергообъекты, если Москва откажется от ударов по украинской энергосистеме. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, тема энергетического перемирия на встрече поднималась, однако подробности он раскрывать не стал. Украинский президент уточнил, что Вашингтон передаст предложение Киева российской стороне. Он сказал: «Если мы не атакуем энергетику, то всю энергетику, — это наше предложение. Но я не знаю позицию России по этому поводу».

Зеленский подчеркнул, что Украина прекратит удары по российской энергетической инфраструктуре при условии, что Россия перестанет бить по украинской. Требований к Киеву остановить атаки в одностороннем порядке, по его словам, 22 сентября не выдвигалось.

Президент Украины также заявил, что Киев действует ответственно и готов отказаться от ответных ударов по российской нефтепереработке и производству дизеля. Он сказал:

«Мы не донаторы, особенно в отношении Путина. Если вы хотите, чтобы мы не отвечали ударами по производству дизеля, нефтепереработке и тому подобное — мы не будем. Мы ответственны. Я не хочу играть в игры. Он атакует нас — мы отвечаем».

Перед встречей Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, поскольку, по мнению американского президента, они усугубляют мировой дефицит дизельного топлива. В ночь на 22 сентября, незадолго до переговоров, украинские беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самаре, а Россия ударила по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Павлограду — в Днепре погибли как минимум четыре человека. Агентство Bloomberg при этом указывало, что нехватка дизеля в мире вызвана прежде всего войной США с Ираном, а не атаками Украины.

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Публикация:«Зеленский предложил России взаимный отказ от ударов по энергетике после встречи с Трампом, но в одностороннем порядке делать это отказался»

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