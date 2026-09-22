Трамп с трибуны ООН пригрозил Ирану «уничтожением», до этого назвал себя миротворцем и переименовал ИИ в «суперинтеллект»

Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН с речью, продолжавшейся около 40 минут, сначала представив себя миротворцем, а потом в который раз пригрозив стереть Иран с лица земли, сообщает Rolling Stone. В начале заявления он сказал:

«Пока другие говорили, я действовал. Пока другие говорили о мире, я заключал мир».

Обращаясь напрямую к представителю Ирана, который сидел отдельно от остальных делегатов, Трамп заявил, что может отдать приказ об уничтожении страны, если Тегеран не примет его условия. Он сказал:

«Мне предстоит принять большое решение. Будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит ему восстановиться? Или я уничтожу Исламскую Республику? Отправлю ее в ад без шанса на выживание и без надежды на будущее величие для будущих поколений?»

Иранский делегат не отреагировал на эти слова. Завершая эту часть речи, Трамп добавил, что сделка, по его мнению, всё же будет заключена — «сразу после выборов». Заявление прозвучало на фоне обострения обстановки вокруг Ормузского пролива, когда за прошлую неделю там были атакованы пять судов, а ставки фрахта супертанкеров достигли рекордных значений.

Тема промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре, звучала в речи Трампа неоднократно. Он заявил, что Иран «ждет» его результатов на выборах, и одновременно подчеркнул, что сам не баллотируется: Республиканская партия, по его словам, «участвует в выборах» и он будет ей «помогать», но сам «не участвует». Трамп добавил, что не придает «никакого значения» выборам, когда речь заходит об Иране, и что этот фактор «вообще не приходит ему в голову».

Далее в своем выступлении Трамп сообщил, что урегулировал уже «восемь войн» — годом ранее в аналогичной речи он говорил о семи. Искусственный интеллект (AI) он предложил переименовать в «суперинтеллект», сказав, что «SI — это звучит куда лучше». Наркокартели он сравнил с «Исламским государством» Западного полушария, добавив: «Это нехорошие люди!» Также Трамп заявил о «преследовании христиан по всему миру», о стремлении демократов пустить в страну «худших людей» и о «трансгендерном калечении» детей, не приведя конкретных примеров или данных.

Говоря о Кубе, Трамп заявил, что его администрация добивается «фундаментальных перемен» в стране. Он сказал:

«Это абсолютно несостоявшееся государство. Оно терпит крах как никогда прежде, и оно падет».

Сразу после этих слов кубинская делегация покинула зал заседаний.