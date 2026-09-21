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Пять судов атакованы в Ормузском проливе менее чем за неделю — UKMTO. Ставки фрахта супертанкеров достигли рекордных значений

The Insider
Танкер STI Steadfast. Фото: Marine Traffic

Танкер STI Steadfast. Фото: Marine Traffic

Неизвестный снаряд попал в танкер, проходивший через Ормузский пролив, сообщает 21 сентября Британское управление морских торговых операций (UKMTO). Двое моряков получили легкие ранения. Судно смогло продолжить путь, сообщений об ущербе для окружающей среды не поступало.

Это уже пятый подобный инцидент в Ормузском проливе, о котором UKMTO сообщает с 15 сентября. Во всех случаях суда были поражены неизвестными снарядами, но обошлось без серьезных последствий. TradeWinds пишет, что целью одной из атак был нефтяной танкер STI Steadfast (IMO: 9719719) из флота судоходной компании Scorpio Tankers Inc., зарегистрированной в Монако.

На фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива со стороны Ирана ставки фрахта достигли рекордных значений в сегменте танкеров класса VLCC. Как сообщает TradeWinds со ссылкой на данные крупнейшего судового брокера Clarksons, среднемировой доход от эксплуатации танкеров VLCC на прошлой неделе составил $643 тысячи в сутки, что на 40% выше, чем неделей ранее.

Брокерская компания Gibson Shipbrokers также указывает, что ставки фрахта танкеров класса VLCC достигли беспрецедентных уровней: например, стоимость перевозок из стран Ближнего Востока в Китай достигла $1,2 млн в сутки. Ставки на перевозку из Оманского залива в Китай находятся на уровне $750 тысяч в сутки, а из Мексиканского залива (США) в Китай — $400 тысяч в сутки.

«Несмотря на сохраняющуюся двойную блокаду, объемы транспортировки сырой нефти через Ормузский пролив выросли по сравнению с весенним минимумом, хотя формально они по-прежнему значительно уступают довоенным показателям», — отметили в Gibson.

Иран препятствует свободному проходу торговых судов через Ормузский пролив с тех пор, как США и Израиль в конце февраля начали войну против Тегерана. США, в свою очередь, объявили морскую блокаду Ирана и атакуют иранские танкеры. Начиная с 28 февраля в результате дроновых и ракетных атак в регионе (как со стороны Ирана, так и со стороны США) погибли по меньшей мере 23 моряка.

28 августа глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что торговые пути в Ормузском проливе полностью разминированы. По словам Купера, благодаря помощи американских сил за последние месяцы через пролив прошли 1500 коммерческих судов, перевозивших почти 750 млн баррелей сырой нефти. Иран настаивает, что проходить через пролив можно только с его разрешения.

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Публикация:«Пять судов атакованы в Ормузском проливе менее чем за неделю — UKMTO. Ставки фрахта супертанкеров достигли рекордных значений»

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