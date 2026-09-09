США заявили, что за ночь атаковали пять иранских нефтяных танкеров. Цена Brent превысила $100 за баррель

США в ночь на 9 сентября атаковали еще пять иранских нефтяных танкеров в ответ на попытку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанести удар по американскому военному кораблю, сообщает Центральное командование США (CENTCOM). На фоне нового обострения конфликта и продолжающихся перебоев с судоходством через Ормузский пролив стоимость нефти Brent превысила $100 за баррель, пишет Bloomberg.

По данным CENTCOM, американский корабль «успешно уклонился от попыток иранских атак», никто из военнослужащих не пострадал. После этого американские силы нанесли удары по четырем танкерам в Оманском заливе и еще одному — в районе острова Харк в Персидском заливе, где расположен главный экспортный нефтяной терминал Ирана.

Перед ударами экипажам приказали покинуть суда, после чего танкеры были выведены из строя, утверждает CENTCOM. Были ли они загружены нефтью, командование не уточнило. С субботы американские военные, по их данным, атаковали уже как минимум восемь иранских нефтяных танкеров.

Из пяти судов, атакованных этой ночью, одно относится к классу VLCC и способно перевозить около 2 млн баррелей нефти. Еще два — танкеры класса Aframax вместимостью примерно по 750 тысяч баррелей. Остальные два судна меньше и предназначены для перевозки нефтепродуктов и газа. По оценке Bloomberg, сами по себе эти потери пока вряд ли существенно снизят возможности Ирана по экспорту нефти.

Иранские СМИ сообщили об ответных атаках на два американских военных корабля и восемь нефтяных танкеров в Персидском заливе. Независимого подтверждения этих ударов и данных о возможном ущербе пока нет.

КСИР также выпустил баллистические ракеты по авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Власти страны заявили, что перехватили 18 ракет, еще две упали в ненаселенной местности.

На фоне очередного обмена ударами Brent в среду подорожала на 2,5% и превысила $100 за баррель. С начала года ее стоимость выросла примерно на 65%. Конфликт фактически парализовал значительную часть судоходства через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли энергоносителями. Через пролив до начала конфликта проходила примерно четверть перевозимой морем нефти в мире.

США одновременно продолжают морскую блокаду Ирана, препятствующую экспорту нефти и импорту ряда товаров. Вашингтон рассчитывает таким образом вынудить Тегеран открыть Ормузский пролив и вернуться к переговорам. Иран, в свою очередь, пытается добиться права контролировать движение судов через пролив и ведет соответствующие переговоры с Оманом.

Рост цен на энергоносители уже отражается на США: розничные цены на дизельное топливо на прошлой неделе достигли рекордного уровня.