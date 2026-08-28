США заявили, что полностью разминировали торговые пути в Ормузском проливе

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил о разминировании Ормузского пролива. Видеообращение командующего опубликовано в Twitter:

«Мы успешно обезвредили морские мины на международных судоходных путях пролива, установленные несколько месяцев назад Корпусом стражей исламской революции Ирана. Благодаря невероятной работе американских военных, международно признанные транзитные маршруты в проливе свободны от иранских морских мин».

По словам Купера, благодаря помощи американских сил за последние месяцы через пролив прошли 1500 коммерческих судов, перевозивших почти 750 млн баррелей сырой нефти.

Накануне, 27 августа, министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани побывал в Тегеране. Как передает Reuters, он обсудил с иранским руководством возобновление судоходства в Ормузском проливе. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи позднее заявил, что Иран по просьбе посредников в переговорах с США готовит список своих условий для разблокирования пролива. Ранее Иран требовал прекратить американскую блокаду иранских портов, выплатить компенсацию и снять санкции. Остается неясным, намерен ли Иран смягчить свои требования, отмечает Reuters.

26 августа КСИР заявил, что Иран и Оман достигли соглашения о регулировании судоходства в проливе и разделе доходов.

Трамп неоднократно объявлял, что Ормузский пролив открыт, а 27 августа опубликовал в Truth Social пост, в котором назвал его «новой территорией США». В реальности сервисы отслеживания судов оценивают активность судоходства в этом районе в 5–15% от довоенного уровня. Международная морская организация ООН сообщила о 70 инцидентах в Ормузском проливе с начала войны, в результате которых погибли 19 моряков.

Трамп неоднократно заявлял, что пролив открыт, но многие суда отказались проходить через него из-за угроз со стороны Ирана, а службы отслеживания судов оценивают активность примерно в 5–15% от обычного объема. По данным Международной морской организации ООН на 26 августа, за время войны США и Израиля против Ирана в регионе произошло 70 инцидентов с участием торговых судов, погибли 19 моряков.