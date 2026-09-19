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Дональд Трамп объявил о создании «Сил искусственного интеллекта» — на фоне призывов замедлить развитие ИИ

The Insider
Фото: Doug Mills/Pool The New York Times/AP

Фото: Doug Mills/Pool The New York Times/AP

Президент США Дональд Трамп заявил о формировании новой структуры под названием «Силы искусственного интеллекта» (AI Force), чтобы защитить ИИ от «уничтожения». Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, будущее ИИ находится под угрозой из-за «радикальных левых». Свое заявление американский лидер сделал на фоне дискуссий о необходимости большего регулирования сферы искусственного интеллекта и попыток ограничить в США строительство новых дата-центров для ИИ.

Трамп анонсировал создание новой структуры «ИИ-сил», чтобы бороться с попытками «препятствовать или сдержать рост этой невероятной отрасли». По его словам, «радикальные левые» за последние годы «сфабриковали немало мистификаций», к которым он отнес «мужчин в женском спорте», проблемы вокруг России и Украины, глобальное потепление, инициированные против него импичменты на первом сроке. Теперь, заверил глава Белого дома, демократы намерены заняться «уничтожением ИИ». Он заявил:

«Я как президент США не буду стоять в стороне и не позволю этому случиться. Все началось с атаки на наши дата-центры, пока люди не осознали, насколько они выгодны для местных сообществ, где их построили. Более высокие зарплаты, более низкие налоги, более безопасные улицы — вот что получилось в итоге, и безумная атака на дата-центры в целом провалились.

Мы ни в коем случае не будем препятствовать или сдерживать рост этой невероятной отрасли. Напротив, мы будем беречь ее, помогать ей и присматривать за ней по мере ее роста! Мы также будем выявлять всё плохое, и сможем делать это очень просто с помощью нашей системы уголовного и гражданского правосудия. Для этой цели я формирую Силы-ИИ — точно так же, как я создал Космические силы, имевшие колоссальный успех в мой первый президентский срок».

Трамп заявил, что в ближайшее время назначит «царя» (так в США неофициально называют назначаемого президентом чиновника для координации какого-то конкретного направления) по ИИ, который будет «обладать исключительно высоким IQ».

Заявление Трампа прозвучало на фоне оживленной дискуссии в США по поводу будущего ИИ и рисках, которые создает его быстрое развитие. Одна из тем, вызывающих наибольшие споры, — это строительство новых дата-центров, используемых для работы ИИ. В середине июля Нью-Йорк стал первым из американских штатов, который ввел мораторий на строительство новых дата-центров для ИИ.

В июне 2026 года на сайте ООН было опубликовано исследование Университета ООН (УООН), в котором говорится, что к 2030 году дата-центры, составляющие основу мировой инфраструктуры для работы ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это в три раза превышает совокупное годовое потребление электричества в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, где суммарно проживает более 650 млн человек. Кроме того, к концу текущего десятилетия потребление воды, связанное с ИИ, может сравняться в базовыми годовыми бытовыми потребностями 1,3 млрд человек.

Кроме того, о необходимости снизить темпы развития ИИ-технологий говорят и в самой отрасли. Так, три крупнейшие ИИ-компании США — Anthropic, OpenAI и Google — в середине сентября договорились «сдерживать темпы развития» искусственного интеллекта. Поводом для этого стали опасения, что способность отрасли контролировать ИИ не поспевает за ростом его возможностей.

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Публикация:«Дональд Трамп объявил о создании «Сил искусственного интеллекта» — на фоне призывов замедлить развитие ИИ»

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