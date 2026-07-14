Нью-Йорк первым из американских штатов ввел мораторий на строительство новых дата-центров для ИИ

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул 14 июля подписала указ, на год вводящий запрет на строительство в штате новых дата-центров, используемых для работы искусственного интеллекта, сообщила газета The Guardian. Таким образом Нью-Йорк стал первым штатом в США, в котором появился подобный мораторий. Хокул заявила:

«Поскольку развитие дата-центров угрожает повышением тарифов на коммунальные услуги, истощением наших природных ресурсов и создает неопределенность для жителей Нью-Йорка, моя обязанность – принять меры и проявить лидерство».

Указ вводит запрет на выдачу разрешений на проектирование «гипермасштабных» дата-центров мощностью более 50 мегаватт, а также обязывает местные власти разработать стандарты, учитывающие экологические последствия, потребление энергии, использование воды и другие факторы при строительстве подобных центров в будущем.

Июньский опрос Siena Research Institute показал, что 46% жителей Нью-Йорка поддерживают годовой мораторий на строительство дата-центров, 21% считают это плохим решением.

Идея такого моратория обсуждается более чем в десяти штатах, а в штате Мэн временный запрет на строительство новых дата-центров под ИИ даже был принят на законодательном уровне. Однако губернатор штата демократка Джанет Миллс наложила на документ вето. В Нью-Йорке законодательный орган штата также одобрил подобный законопроект, но Хокул не стала его подписывать, выпустив вместо этого губернаторский указ.

На уровне муниципалитетов мораторий впервые недавно был введен в небольшом городе Монтерей-Парк в Калифорнии. Кроме того, временный запрет действует в Сиэтле – пока крупнейшем из городов США, решившихся на этот шаг.

Согласно июньскому опросу Heatmap, примерно три четверти американцев выступают против строительства дата-центров рядом со своими домами. Они опасаются негативных экологических последствий и роста цен на коммунальные услуги.

В июне 2026 года на сайте ООН было опубликовано исследование Университета ООН (УООН), в котором говорится, что к 2030 году дата-центры, составляющие основу мировой инфраструктуры для работы ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это в три раза превышает совокупное годовое потребление электричества в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, где суммарно проживает более 650 млн человек. Кроме того, к концу текущего десятилетия потребление воды, связанное с ИИ, может сравняться в базовыми годовыми бытовыми потребностями 1,3 млрд человек.