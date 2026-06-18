Американский регулятор упростил подключение дата-центров для ИИ к энергосети США

Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) единогласно проголосовала за упрощение подключения дата-центров для искусственного интеллекта и других крупных потребителей электроэнергии к национальной энергосистеме, сообщает Associated Press. Решение обязывает обеспечить таким объектам возможность подключаться к сети «своевременно и в установленном порядке».

Инициативу поддержал министр энергетики США Крис Райт (который восемь месяцев назад обратился к независимому регулятору с просьбой взять под более жесткий контроль процесс подключения вычислительных центров к высоковольтным линиям) — это, по его замыслу, должно помочь США конкурировать с Китаем в сфере ИИ. Председатель FERC Лора Свитт назвала принятое решение историческим шагом, который подталкивает энергорынок к развитию страны и одновременно защищает рядовых потребителей от расходов на подключение крупных энергопотребителей. По новым правилам полную стоимость необходимой модернизации сетей оплачивают сами дата-центры.

Против инициативы выступали энергетические компании, штаты и региональные операторы сетей, опасавшиеся потери контроля над процессом подключения, а также сторонники возобновляемой энергетики, которые хотели бы, чтобы FERC поддерживала, а не подрывала усилия штатов по переходу на «зеленую» генерацию. Отмечается, что решение принимается на фоне растущего недовольства жителей США дата-центрами — людей беспокоят рост цен на электричество, а также объемы воды и энергии, которые потребляют такие объекты, и связанное с этим загрязнение окружающей среды.

В США сейчас работает более 4 тысяч дата-центров, еще около 3 тысяч строятся или запланированы, при этом мощность таких объектов выросла настолько, что отдельные центры потребляют больше энергии, чем небольшой город. По данным Электроэнергетического исследовательского института (EPRI), сейчас дата-центры формируют около 5% спроса на электроэнергию в США, а к 2035 году этот показатель может утроиться. Например, в Виргинии их доля уже превышает 25% и к 2030 году может вырасти до более чем 40%. При этом, как показало исследование J.P. Morgan, более 60% мощностей дата-центров, запланированных к вводу в 2027 году, по снимкам со спутников еще даже не начали строить — причиной называют сложности с получением разрешений и нехватку газовых турбин, трансформаторов и квалифицированных рабочих.

Ранее, в декабре, FERC уже сделала шаг навстречу операторам дата-центров, разрешив им подключаться напрямую к электростанциям в обход общей сети. Компании xAI, Google, Microsoft, Meta, Oracle, OpenAI и Amazon подписали инициированное Трампом «Обязательство по защите потребителей», обязавшись самостоятельно строить или закупать новые генерирующие мощности для своих дата-центров, оплачивать модернизацию инфраструктуры, обеспечивать резервное энергоснабжение на случай отключений и нанимать местных работников.

Дефицит свободных мощностей для подключения новых вычислительных центров к энергосети уже подталкивает покупателей в США и Европе резервировать места в очередях на поставку газовых турбин, доплачивая за это от 10% до 15% стоимости турбины.