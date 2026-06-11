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Из-за ИИ-бума европейские покупатели платят за место в многолетних очередях на газовые турбины для генерации электроэнергии — Bloomberg

The Insider
Фото: picture-alliance/dpa/D. Gust

Фото: picture-alliance/dpa/D. Gust

Европейские покупатели платят резервационные взносы, чтобы занять место в производственной очереди на газовые турбины — дефицит оборудования стал следствием бума дата-центров и массовой электрификации, пишет Bloomberg.

Об этом сообщил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух. Немецкая компания входит в тройку крупнейших мировых производителей газовых турбин наряду с GE Vernova и Mitsubishi Power. Практика резервирования производственных слотов появилась несколько лет назад в США, где технологические компании стали активно закупать генерирующие мощности для энергоемких дата-центров, а затем распространилась на Европу и Ближний Восток. Часть европейских дата-центров, столкнувшись с многолетними очередями на подключение к электросетям, рассматривает строительство собственных.

По словам главы газового подразделения Siemens Energy Карима Амина, за резервирование производственного слота примерно на шесть месяцев покупатели платят от 10% до 15% стоимости турбины. Ожидание завершения производства может растянуться на несколько лет, поэтому для компаний с неотложными проектами резервационный взнос — способ гарантировать место в очереди. Производители турбин в целом законтрактованы до конца десятилетия, конверсия резервирований в полноценные контракты у Siemens Energy превышает 90%.

Дефицит актуален и для стран, которые наращивают долю возобновляемой, но непостоянной генерации энергии и нуждаются в газовых станциях как в резервных мощностях. Германия планирует с сентября провести долго откладывавшиеся аукционы на строительство 9 ГВт новых газовых электростанций — законопроект, регулирующий эти тендеры, поступил на обсуждение в парламент. Siemens Energy ведет переговоры с несколькими потенциальными участниками немецких аукционов.

Компания намеренно сохраняла баланс портфеля и не отдавала всю свободную мощность дата-центрам, готовым платить больше за ускоренную поставку, — чтобы не попасть в зависимость от единственного источника спроса. Сейчас дата-центры обеспечивают около 25% спроса на турбины Siemens Energy, традиционные потребители — коммунальные предприятия и энергокомпании — около 60%. Недавние заказы общим объемом около 87 ГВт, по оценкам Амина, принесут выручку за их обслуживание в размере €35 млрд в течение более чем двадцати лет.

Ранее сообщалось, что Китай намерен потратить $295 млрд на объединение разрозненных дата-центров в единую национальную сеть к 2028 году.

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