Жители штата Миссисипи подали коллективный иск против компаний Илона Маска из-за шума от электростанции для местных дата-центров

Компании xAI и SpaceX Илона Маска столкнулись с судебными исками в штате Миссисипи. Коллективный иск подали местные жители: они пожаловались, что электростанция, которая обеспечивает энергией расположенный поблизости центр обработки данных, создает «повсеместный» шум, который негативно влияет на их здоровье, пишет агентство Reuters.

В иске, опубликованном на сайте федерального суда Оксфорда (Миссисипи), утверждается, что компании Маска не приняли мер по устранению нарушений: их обвиняют в том, что они создали для местных жителей множественные неудобства в виде чрезмерного раздражающего шума. Три человека подали дело от имени группы, насчитывающей более 10 тысяч истцов.

«Бум ИИ сеет хаос по всей территории Соединенных Штатов. Подобные компании спешат построить огромные центры обработки данных и энергетические объекты, размещая их в тихих жилых районах, заставляя жителей мириться с почти не прекращающимся шумом и вибрациями. Это классический пример того, как прибыль ставится выше людей, а корпоративные интересы попирают фундаментальные права человека», — говорится в иске. 

Жалобы поступают на электростанцию в городе Саутхейвен. В ее строительство компания xAI инвестировала более $20 млрд. Газовые турбины станции обеспечивают электроэнергией центры обработки данных в городе и его окрестностях.

В публикациях местных СМИ жители ранее сравнивали работу турбин с «ревом реактивных двигателей» или работой аэропорта.

Истцы жалуются на проблемы со сном, повышенную тревожность и физические симптомы, такие как головные боли. Они требуют от компаний Маска возместить моральный ущерб, а также их финансовые потери: из-за неудобств стоимость их недвижимости упала и они не могут ее продать, утверждается в иске.

Как отмечает Reuters, это не единственный иск против компаний Илона Маска, по которому сейчас идет разбирательство. В апреле крупнейшая в США правозащитная организация — Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) — обвинила xAI в нарушении экологических норм также из-за дата-центров и электростанций для них в Миссисипи.