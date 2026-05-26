SpaceX в пять раз повысила цены на услуги спутникового интернета Starlink для Пентагона — Reuters

Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска на фоне войны в Иране в пять раз повысила цены на подключение спутникового интернета Starlink для американских беспилотников. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

По данным агентства, о повышении цен представители компании объявили на одной из встреч с чиновниками американского военного ведомства. Эта встреча произошла «через несколько недель» после начала войны — когда именно, неясно.

Изначально военные платили около $5 тысяч за подключение к каждому терминалу. Однако в SpaceX заявили, что Пентагон фактически использовал иной уровень обслуживания, стоимость которого приближалась к $25 тысячам. Спутниковый интернет от Starlink использовали на беспилотниках-камикадзе LUCAS — это дешевая американская модель, которую можно сравнить с иранскими Shahed.