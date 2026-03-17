Власти Ирана заявили о конфискации нескольких сотен терминалов Starlink

Министерство разведки Ирана заявило о конфискации нескольких сотен терминалов Starlink. Владение ими в стране незаконно.

«Очевидно, что эта серия мер будет продолжаться до тех пор, пока не будут полностью идентифицированы все спутниковые интернет-терминалы, так или иначе служащие врагу. Использование незаконных систем Starlink является преступлением, и в военное время это влечет за собой самые суровые меры наказания» - цитирует ведомство госагентство Tasnim.

Как рассказываал ранее The Insider директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, в Иране, вероятно, насчитывается не больше 10 тысяч терминалов Starlink (хотя некоторые западные издания оценивают их количество в несколько десятков тысяч). WSJ в феврале писал, что американские власти организовали доставку в страну контрабандой 6 тысяч терминалов. Starlink оставался единственным способом выходить в интернет во время масштабных шатдаунов, начавшихся в январе этого года после масштабных протестов.