Маск представил проект орбитального дата-центра для ИИ. SpaceX может стать уникальным монополистом в этом секторе — аналитик Георгий Тришкин

Глава SpaceX Илон Маск представил проект спутника AI1 — первого элемента будущей орбитальной сети вычислительных аппаратов для искусственного интеллекта. Презентация состоялась на фоне подготовки SpaceX к IPO, которое при оценке компании в $1,75 трлн и объеме размещения до $75 млрд может стать крупнейшим первичным размещением акций в истории.

В опубликованном на платформе Twitter (X) видеоролике Маск рассказал о планах создать сеть примерно из миллиона спутников, способных выполнять вычисления для ИИ непосредственно на орбите Земли. По его словам, первая версия аппарата AI1 будет оснащена солнечными панелями диаметром около 70 метров и сможет обеспечивать среднюю вычислительную мощность в 120 киловатт. Для проекта планируется использовать чипы Nvidia.

Параллельно компания намерена расширить производственные мощности в Техасе и построить новые предприятия для выпуска солнечных панелей и микросхем. Маск утверждает, что спутники для ИИ будут проще в производстве, чем аппараты Starlink, а в перспективе орбитальные вычисления смогут конкурировать с наземными дата-центрами.

Аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин считает, что SpaceX действительно обладает уникальными преимуществами для реализации такого проекта.

«Они действительно идут в это направление и чуть ли не единственные, кто сможет довести эту платформу до практического смысла. Для этого они будут контролировать всю цепочку поставок, разработки и производства — от ракет до чипов. Более мелкие игроки или компании неполного цикла будут ползти еще годами», — сказал он The Insider.

По словам эксперта, SpaceX остается практически единственной компанией, способной одновременно создавать ракеты, спутники, инфраструктуру связи, дата-центры и собственные ИИ-системы. Именно такая вертикальная интеграция может дать ей преимущество перед конкурентами.

Однако часть заявлений Маска Тришкин считает чрезмерно оптимистичными:

«Их план стать дешевле наземных дата-центров за три года — это прогрев [перед IPO]. Важная часть экономической модели упирается в то, что Starship должен выйти на объемы запусков, до которых им ползти еще минимум два года, если смотреть на готовность инфраструктуры».

По мнению аналитика, рынок орбитальных вычислений пока значительно меньше, чем его представляют в презентациях компании:

«Рынок орбитальных вычислений имеет множество нюансов, и потребность этого рынка пока не настолько высокая, как они рисуют. Они явно будут закрывать внутренние задачи для себя же, а вот для остальных — пока вопрос. Есть также вопросы, какие именно потребности бизнеса они будут решать, потому что от заявлений „Grok — лучший ИИ“ до продажи вычислительных мощностей компаниям Google и Anthropic прошло всего полгода».

При этом Тришкин не исключает, что SpaceX сможет стать фактическим монополистом нового рынка:

«С высокой вероятностью они будут уникальным монополистом в этом секторе. Где-то рядом будут двигаться Amazon с Blue Origin и еще несколько игроков, но и близко не в тех же масштабах. Кто-то же пойдет путем генерации энергии на орбите для задач на земле».

При этом основные инвестиции отрасли сейчас идут не в космические вычисления, а в строительство гигантских наземных центров обработки данных. Так, накануне стало известно, что Nvidia объединяется с ведущими южнокорейскими технологическими компаниями SK Telecom, SK Hynix и Naver для строительства так называемых «ИИ-фабрик» гигаваттного масштаба.

Первый такой центр обработки данных должен заработать в Южной Корее в 2027 году. В проекте будут использоваться новейшие графические процессоры Nvidia и память SK Hynix. Параллельно южнокорейские власти планируют закупить около 260 тысяч ускорителей Nvidia для развития собственной инфраструктуры искусственного интеллекта.