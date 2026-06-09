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Новости

Китай потратит $295 млрд на сеть дата-центров, чтобы вытеснить Nvidia и обогнать США в гонке ИИ — Bloomberg

The Insider
Фото: CHINA DAILY

Фото: CHINA DAILY

Китай готовится вложить около 2 трлн юаней ($295 млрд) в строительство дата-центров по всей стране в ближайшие пять лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. План разрабатывают ключевые ведомства, включая Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC). Речь идет о создании единой сети взаимосвязанных вычислительных центров, бо́льшую часть которых будут эксплуатировать государственные операторы China Mobile и China Telecom.

Не менее 80% технологий, включая чипы для искусственного интеллекта, планируется закупать у местных поставщиков, прежде всего у Huawei. Это фактически вытеснит из проекта американские Nvidia и AMD. Финансировать строительство собираются в основном за счет суверенного долга, в том числе сверхдлинных специальных гособлигаций со сроком обращения более 10 лет, а также государственных фондов для стратегических отраслей. Дополнительными источниками станут банковские кредиты и частный капитал.

По данным собеседников Bloomberg, план пока находится на ранней стадии обсуждения и детали могут измениться. Он стал частью программы «Шесть сетей», объявленной в начале года и охватывающей строительство базовой инфраструктуры — от водоснабжения и электричества до вычислительных мощностей. К проекту также планируется подключить энергосистему, что может увеличить общий объем инвестиций как минимум до 5 трлн юаней. Разрозненные дата-центры собираются объединить в единую сеть к 2028 году, что должно ускорить внедрение ИИ в здравоохранении, транспорте и городском управлении.

Отмечается, что заявленная сумма заметно уступает расходам американских компаний: одни только Meta и Microsoft выделяют на ИИ $725 млрд в этом году. При этом строительство дата-центров в Китае обходится дешевле из-за более низких затрат на рабочую силу, компоненты и стройку, а также благодаря льготам местных властей. В 2 трлн юаней не входят расходы частных компаний, таких как Alibaba и Tencent.

Ранее Минторг США одобрил продажу чипов Nvidia H200 примерно десяти китайским компаниям, включая Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo и Foxconn, однако ни одной поставки пока не было. В мае девять типов китайских ИИ-чипов, в том числе от Huawei, Alibaba, Biren и Moore Threads, прошли проверку безопасности, открывшую им путь в секторы с повышенными требованиями к защите данных.

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