Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

85.45

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

92

 

 

 

 

 

Новости

Компания-владелец TikTok закупила у Qualcomm несколько миллионов чипов для дата-центров для ИИ

The Insider
Иллюстрация к материалу

Компания Qualcomm, производящая чипы для различных электронных устройств, договорилась с владельцем платформы TikTok, компанией ByteDance, о поставке крупной партии в несколько миллионов чипов для дата-центров для искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

На этом фоне акции Qualcomm выросли на 5%. ByteDance станет одним из первых клиентов, купивших специализированные интегральные схемы (ASIC) для ИИ у производителя, известного в основном чипами для смартфонов и ноутбуков. Для компании, стремящейся расширять свою деятельность, это важная победа, отмечает агентство. Интегральные схемы будут использоваться для поддержки ИИ, используемого в работе соцсетей. 

Ранее сообщалось, что журналисты FT с помощью инструмента Heretic, доступного на GitHub, смогли снять ограничения с модели Llama 3.3 от Meta. Измененная система ответила на вопросы, от которых оригинальная отказывалась, в том числе о летальной дозе яда рицина. Версия LLM Gemma 3 от Google с удаленными фильтрами рассказала о распылении хлора в помещении, сгенерировала код для кражи данных кредитных карт и написала тексты с описанием сексуального насилия над детьми.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте