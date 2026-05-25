Бум ИИ привел к рекордному росту акций технологических компаний за всю историю наблюдений

Бум искусственного интеллекта принес инвесторам, вкладывающим деньги в технологические компании, лучшую доходность за последние десятилетия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные финансовой компании MSCI.

Глобальный индикатор импульса MSCI (индикатор доходности акций наиболее быстро растущих в цене компаний) с конца марта обгоняет на 17% MSCI All Country World Index (глобальный фондовый индекс, охватывающий больше 2 500 крупных и средних компаний из разных стран мира). Это самый сильный рост за два месяца глобального индикатора импульса с 1991 года.

«Это рискованно — мы видим формирование пузырей в ряде областей, и инвестиционный портфель, сформированный на основе искусственного интеллекта, явно игнорирует все макроэкономические тенденции», — сказала Цзюнь Бэй Лю, соучредитель и ведущий портфельный менеджер хедж-фонда Ten Cap Investment. Аналитики предостерегают, что постоянные вложения в одни и те же акции могут привести к большим потерям, например, в случае изменения политики ФРС.