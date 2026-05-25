Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.54

USD

71.21

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

198

 

 

 

 

 

Новости

Бум ИИ привел к рекордному росту акций технологических компаний за всю историю наблюдений

The Insider
Иллюстрация к материалу

Бум искусственного интеллекта принес инвесторам, вкладывающим деньги в технологические компании, лучшую доходность за последние десятилетия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные финансовой компании MSCI. 

Глобальный индикатор импульса MSCI (индикатор доходности акций наиболее быстро растущих в цене компаний) с конца марта обгоняет на 17%  MSCI All Country World Index (глобальный фондовый индекс, охватывающий больше 2 500 крупных и средних компаний из разных стран мира). Это самый сильный рост за два месяца глобального индикатора импульса с 1991 года. 

«Это рискованно — мы видим формирование пузырей в ряде областей, и инвестиционный портфель, сформированный на основе искусственного интеллекта, явно игнорирует все макроэкономические тенденции», — сказала Цзюнь Бэй Лю, соучредитель и ведущий портфельный менеджер хедж-фонда Ten Cap Investment. Аналитики предостерегают, что постоянные вложения в одни и те же акции могут привести  к большим потерям, например, в случае изменения политики ФРС.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  4. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте