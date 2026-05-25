Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.54

USD

71.21

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

501

 

 

 

 

 

Новости

ИИ вытеснит человеческий труд в «очень больших масштабах», правительства должны взять его под контроль — сооснователь Anthropic

The Insider
Иллюстрация к материалу

Сооснователь Anthropic Кристофер Олах заявил, что развитие искусственного интеллекта не может оставаться исключительно делом технологических компаний — ИИ нуждается в надзоре со стороны религиозных лидеров, правительств и гражданского общества, пишет Reuters.

Олах выступил 25 мая на презентации первой энциклики папы Льва XIV, посвященной вызовам ИИ, где сидел рядом с понтификом. По его словам, существует «реальная вероятность» того, что ИИ вытеснит человеческий труд «в очень большом масштабе». «Если это произойдет, поддержка тех, кто лишится работы, станет моральным императивом исторического значения», — сказал канадец.

Олах признал, что компании, подобные Anthropic, испытывают сильное коммерческое, геополитическое и личное давление, которое нередко расходится с интересами общества. «Каждая передовая ИИ-лаборатория работает внутри системы стимулов и ограничений, которые порой вступают в противоречие с правильными действиями», — заявил он, добавив, что даже добросовестные исследователи остаются под влиянием этих сил. По его словам, именно это делает внешний контроль необходимым.

В целом Олах выделил три приоритетные проблемы: риск массовой потери рабочих мест, неравный доступ к преимуществам ИИ по всему миру и нерешенный вопрос интерпретации поведения всё более сложных и непрозрачных систем. Отвечая на вопрос Reuters, почему он оказался единственным представителем крупных технологических компаний на ватиканском мероприятии, Олах сослался на многолетнюю работу в области безопасности ИИ и диалог с представителями более 15 религий.

Энциклика папы Льва XIV под названием Magnifica Humanitas посвящена защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта. Лев XIV подписал документ 15 мая — ровно через 135 лет после того, как его предшественник Лев XIII подписал энциклику Rerum Novarum, заложившую основы современного католического социального учения.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  4. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте