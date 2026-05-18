Ватикан представит энциклику об ИИ с участием сооснователя Anthropic

Ватикан 25 мая представит первую энциклику папы Льва XIV — документ о защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта, сообщает Associated Press. На презентации выступит сооснователь американской ИИ-компании Anthropic Кристофер Олах.

Энциклика получила название Magnifica Humanitas («Величественное человечество»). Лев XIV подписал документ 15 мая — ровно через 135 лет после того, как его предшественник Лев XIII подписал энциклику Rerum Novarum, заложившую основы современного католического социального учения. Нынешний понтифик неоднократно проводил параллель между промышленной революцией XIX века и революцией искусственного интеллекта, называя их сопоставимыми по масштабу цивилизационными вызовами. Он также выражал озабоченность применением ИИ в вооруженных конфликтах.

Презентация пройдет в главном зале Ватикана в нестандартном для подобных событий формате: обычно такие документы представляются в пресс-центре Святого престола. На этот раз основными докладчиками станут кардиналы Виктор Мануэль Фернандес и Майкл Черни. Помимо Олаха, среди выступающих — богословы Анна Роуленс и Леокади Лушомбо. Завершит мероприятие государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, после чего со своим словом выступит сам папа и преподаст благословение.

В феврале Белый дом обязал все федеральные ведомства отказаться от использования технологий Anthropic и фактически признал компанию угрозой для цепочки поставок, после того как та отказалась предоставить американским военным неограниченный доступ к своим разработкам. Сейчас Anthropic судится с администрацией, обвиняя ее в незаконном преследовании.

Anthropic была основана в 2021 году командой во главе с Дарио Амодеи, покинувшим OpenAI из-за разногласий с Сэмом Альтманом по вопросам безопасности ИИ. Сейчас оценочная стоимость компании составляет $380 млрд, а ее чат-бот Claude конкурирует с продуктами OpenAI и xAI Илона Маска.