Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

814

 

 

 

 

 

Новости

Папа римский сказал, что «бог не благословляет никакой конфликт» после того, как Трамп заявил о божественной поддержке войны с Ираном

The Insider
Фото: Marek Ladzinski / ZUMA / Reuters

Папа Лев XIV опубликовал в Twitter (X) развернутое осуждение войны. «Бог не благословляет никакой конфликт», — написал понтифик. Он добавил, что ученик Христа «никогда не стоит на стороне тех, кто прежде брался за меч, а сегодня сбрасывает бомбы». Военная сила, по его словам, не способна принести ни мира, ни свободы — они «приходят только через терпеливое продвижение диалога и сосуществования народов».

Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил журналистам, что бог «поддерживает» войну с Ираном «потому что бог добр» и хочет «видеть, как о людях заботятся». Американский министр обороны Пит Хегсет после объявления перемирия назвал итоги операции «Эпическая ярость» не иначе как проявлением «божьего промысла»: «Бог заслуживает всей славы. Десятки тысяч вылетов, дозаправок и ударов были выполнены под защитой провидения». Хегсет также сравнил спасение сбитого американского пилота со смертью и воскресением Иисуса Христа.

Еще в разгар боевых действий, спустя несколько недель после начала войны, Хегсет провел в Пентагоне первую после начала иранской кампании ежемесячную христианскую молитвенную службу, назвав ее особенно уместной именно в текущей ситуации — «с учетом того, что делают прямо сейчас десятки тысяч американцев». На службе он зачитал молитву военного капеллана, ранее прочитанную перед операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и обратился с ней уже к войскам в Иране:

«Пусть каждый выстрел достигнет цели — врагов праведности и нашей великой нации. Даруй им мудрость в каждом решении, стойкость в испытаниях, несокрушимое единство и всесокрушающее насилие против тех, кто не заслуживает пощады».

В Вербное воскресенье понтифик заявил в проповеди, что бог «не слышит молитв тех, кто ведет войну, но отвергает их», и никто не вправе использовать имя Иисуса Христа для оправдания военных действий. Ранее Лев XIV назвал «поистине неприемлемой» угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию и призвал прекратить конфликт, который «только множит ненависть».

Ранее в расследовании The Free Press рассказывалось о том, что Пентагон в январе вызвал на закрытое совещание ватиканского посланника в США кардинала Кристофа Пьера и, как описывают источники, провел «жесткую лекцию» о военном могуществе Вашингтона. Поводом стала январская речь папы Льва XIV, в которой понтифик заявил, что «дипломатия, продвигающая диалог и стремящаяся к консенсусу, вытесняется дипломатией, основанной на силе», а «война снова в моде, и рвение к войне распространяется».

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте