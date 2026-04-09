Пентагон потребовал лояльности от папы римского и намекнул на Авиньонское пленение, после чего тот отменил визит в США — The Free Press

The Insider
Фото: CNS photo/Lola Gomez

Пентагон в январе вызвал на закрытое совещание ватиканского посланника в США кардинала Кристофа Пьера и, как описывают источники, провел «жесткую лекцию» о военном могуществе Вашингтона. Поводом стала январская речь папы Льва XIV, в которой понтифик заявил, что «дипломатия, продвигающая диалог и стремящаяся к консенсусу, вытесняется дипломатией, основанной на силе», а «война снова в моде, и рвение к войне распространяется». Об этом рассказано в расследовании The Free Press.

Согласно материалу, замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби в ходе встречи заявил:

«У Соединённых Штатов достаточно военной силы, чтобы делать в мире всё, что угодно. Католической церкви лучше занять нашу сторону».

Один из присутствовавших американских чиновников также упомянул Авиньонское пленение пап — период XIV века, когда французская монархия принудила папство перебраться из Рима в Авиньон. В Ватикане эту историческую отсылку расценили как скрытую угрозу применить военную силу против Святого престола.

Отмечается, что особые претензии у главы Пентагона Пита Хегсета и других высокопоставленных военных чиновников вызвали именно слова папы о замене дипломатии диалога «дипломатией силы». Речь Льва XIV, произнесенную 9 января перед дипкорпусом, в Белом доме разобрали построчно и восприняли как враждебный выпад в адрес администрации — той самой, что, как отмечается, к тому моменту уже нанесла удары по ядерным объектам Ирана, похитила венесуэльского лидера Николаса Мадуро, добивалась роспуска НАТО и открыто угрожала союзникам, заявляя о намерении установить контроль над Канадой и Гренландией.

Инцидент повлек за собой серьёзные последствия для двусторонних отношений. Ватикан оказался настолько встревожен произошедшим, что папа Лев XIV отменил запланированный визит в США, куда его приглашали на торжества по случаю 250-летия американской независимости в июле. Вместо Вашингтона понтифик 4 июля отправится на Лампедузу — крошечный остров между Тунисом и Сицилией, куда тысячами прибывают мигранты из Северной Африки. «Роберт Фрэнсис Превост слишком расчетливый человек, чтобы выбрать эту дату случайно», — прокомментировал решение папы римского изданию Кристофер Хейл, автор субстека Letters from Leo, посвященного понтификату Льва XIV.

Белый дом отверг изложенную версию событий. В заявлении, направленном журналистке Барбаре Старр, пресс-служба назвала описание встречи в The Free Press «крайне преувеличенным и искаженным». Представитель Министерства обороны добавил, что переговоры с ватиканскими дипломатами прошли «уважительно и конструктивно» и что ведомство относится к Святому престолу «с высочайшим уважением».

The Insider подробно писал о том, почему Лев XIV превратился во влиятельную политическую фигуру и как его избрание переосмыслило отношения между Католической церковью и республиканским лагерем в США.

