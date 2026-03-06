Пентагон признал компанию Anthropic угрозой для цепочки поставок США

Министерство обороны США уведомило разработчика искусственного интеллекта Anthropic о том, что компания и ее продукты признаны риском для американской цепочки поставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства.

По его словам, соответствующее уведомление руководству Anthropic уже направлено и решение вступает в силу немедленно. При этом, как отмечают источники, инструменты искусственного интеллекта Claude, созданные компанией, продолжают использоваться американскими военными в операциях против Ирана.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет предупреждал Anthropic о возможном прекращении сотрудничества и давал шестимесячный переходный период для перевода военных систем на технологии других поставщиков.

Решение Пентагона стало продолжением конфликта вокруг условий использования искусственного интеллекта в военных целях. Переговоры между генеральным директором Anthropic Дарио Амодеи и заместителем министра обороны по исследованиям и инженерным разработкам Эмилем Майклом сорвались после того, как компания потребовала гарантий, что ее технологии не будут применяться для массового наблюдения за американскими гражданами или для управления автономным оружием.

После этого Хегсет заявил, что Anthropic представляет риск для цепочки поставок — статус, который обычно присваивается компаниям, связанным с государствами — противниками США.

До недавнего времени Anthropic предоставляла единственную систему искусственного интеллекта, способную работать в закрытом облаке Пентагона. Инструмент Claude Gov широко использовался военными благодаря простоте и эффективности.

По данным источников, модель Claude также интегрирована в систему Maven Smart System, разработанную компанией Palantir и активно применяемую американскими военными на Ближнем Востоке. Система помогает анализировать большие массивы данных в ходе операций, в том числе в кампании США против Ирана.

Anthropic заявляла, что намерена оспорить в суде решение о признании ее угрозой для цепочки поставок.

Компания остается одним из самых быстрорастущих разработчиков искусственного интеллекта. Ее текущая оценка составляет около $380 млрд, а годовая выручка может приблизиться к $20 млрд. Однако конфликт с Пентагоном может повлиять на перспективы сотрудничества компании с государственными структурами.

