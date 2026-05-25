Папа римский Лев XIV в энциклике об ИИ призвал не допустить, чтобы технологии были сосредоточены в руках немногих людей

Глава Римско-католической церкви папа Лев XIV выпустил энциклику, посвященную в том числе искуственному интеллекту. Документ под названием «Magnifica humanitas: О защите человеческой личности во времена искусственного интеллекта» опубликован на сайте Ватикана.

«Человечество, сотворенное Богом во всем своем величии, сегодня стоит перед решающим выбором: либо построить новую Вавилонскую башню, либо возвести город, в котором Бог и человечество будут жить вместе», — говорится в начале энциклики.

В своем послании папа римский говорит, что ИИ не является «по своей природе злом» и «силой, враждебной человечеству». Вместе с тем он отмечает, что «технология не бывает нейтральной, поскольку принимает характеристики тех, кто ее разрабатывает, финансирует, регулирует и использует».

Папа настаивает, что нельзя допускать, чтобы ИИ-технологии были сосредоточены в руках немногих людей, поскольку это приведет к еще большему разрыву между теми, кто включен в цифровую революцию, и теми, кто исключен из нее. Использование технологий должно находиться под общественным контролем, «чтобы руководящим принципом была не только прибыль, но и достоинство каждого человека и общее благо всех людей». По словам папы, ИИ должен быть разоружен. Под разоружением подразумевается отказ от идеи, что «техническая мощь автоматически дает право на управление»:

«Разоружение означает не отказ от технологии, а предотвращение ее господства над человечеством».

ИИ может имитировать человека, но он не обладает совестью, эмпатией, а также способностью к эмоциям, межличностному общению и духовной жизни. «Человечество — во всем его величии и со всеми его ранами — никогда не должно быть заменено или превзойдено», — говорится в энциклике. Технология может облегчить страдания человечества и открыть новые возможности, но она не должна отрицать сущность человечества, которая заключается в «способности к взаимоотношениям и любви».

Папа также отмечает, что нельзя игнорировать воздействие новых технологий на окружающую среду, поскольку они требуют больших объемов энергии и воды.

Magnifica humanitas — первая энциклика Льва XIV, который стал папой римским в мае 2025 года. В обширном документе, включающем пять глав, затрагиваются также такие темы, как аборты и эвтаназия, права женщин и меньшинств, право народов на существование, война, отношение к мигрантам, кризис мультикультурализма и внутренние проблемы католической церкви.