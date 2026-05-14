США разрешили продажу чипов для ИИ от Nvidia десяти китайским компаниям — Reuters

Глава Nvidia Дженсен Хуанг в Пекине, 14 мая 2026. Фото: Reuters

США разрешили продажу чипов H200 нескольким китайским компаниям, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. В то же время ни одной поставки пока не было. H200 — вторые по мощности процессоры для искусственного интеллекта в линейке Nvidia.

В списке китайских компаний, одобренных Министерством торговли США в качестве покупателей чипов, около 10 наименований, включая Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo и Foxconn. Им разрешено приобретать продукцию либо напрямую у Nvidia, либо через посредников. Каждая компания может приобрести до 75 тысяч чипов, уточнили источники. По словам одного из собеседников агентства, заключение сделок застопорилось, поскольку китайские фирмы отступили после соответствующих указаний от китайских властей.

В Минторге США отказались от комментариев. В Lenovo Reuters подтвердили, что компания «является одной из нескольких, получивших разрешение на продажу H200 в Китае в рамках экспортной лицензии Nvidia».

По словам одного из источников, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг присоединился к американской делегации, прибывшей в Китай 13 мая, в последний момент по приглашению президента Дональда Трампа. Присутствие Хуанга на саммите в Пекине может помочь в выходе из тупика, в который зашла ситуация с продажей чипов, пишет Reuters.

До ужесточения экспортных ограничений со стороны США Nvidia контролировала около 95% китайского рынка передовых микросхем. В прошлом на Китай приходилось 13% ее выручки.

