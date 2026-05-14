Си Цзиньпин на встрече с Трампом заявил, что между КНР и США может «возникнуть конфликт», если вопрос с Тайванем будет решен «неправильно»

Президент США Дональд Трамп, накануне прибывший в Пекин во главе американской делегации, встретился с Си Цзиньпином. Как передает CNN со ссылкой на китайское госагентство «Синьхуа», председатель КНР в ходе переговоров поднял тему Тайваня и заявил, что «тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях»:

«Если все будет улажено должным образом, отношения между двумя останутся стабильными. Если же все будет улажено неправильно, между двумя странами могут возникнуть столкновения или даже конфликт, что поставит китайско-американские отношения в целом в очень опасное положение».

Переданная «Синьхуа» информация стала первым сообщением о содержании закрытой встречи между Трампом и Си. Корреспондет CNN передает, что после встречи Трамп отказался отвечать на вопросы американских журналистов о Тайване.

Накануне Трамп говорил, что обсудит с главой КНР продажу американского оружия Тайваню. Это заявление усилило опасения, что будущие продажи могут оказаться под угрозой, отмечает CNN. В настоящее время США обязаны продавать Тайваню оружие для самообороны в соответствии с Taiwan Relations Act 1979 года.

КНР считает Тайвань (Китайскую Республику) частью своей территории и открыто декларирует стремление взять остров под контроль. Власти Тайваня, в свою очередь, активно закупают оружие, готовясь к возможному вторжению Пекина.

Си Цзиньпин также встретился с главами крупных американских компаний, которые прилетели в Китай вместе с Трампом. В их числе — Илон Маск (Tesla, SpaceX), Тим Кук (Apple), Дженсен Хуанг (Nvidia).