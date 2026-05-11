Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

154

 

 

 

 

 

Новости

Трамп возьмет Илона Маска и глав крупнейших компаний США на встречу с Си Цзиньпином — Bloomberg

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент США Дональд Трамп пригласил Илона Маска, главу Apple Тима Кука, руководителя Boeing Келли Ортберга и других топ-менеджеров крупнейших американских компаний сопровождать его во время визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. По данным агентства, в делегацию также войдут глава Goldman Sachs Дэвид Соломон, руководитель BlackRock Ларри Финк, глава Blackstone Стивен Шварцман, гендиректор Citigroup Джейн Фрейзер и представитель Meta Дина Пауэлл Маккормик.

Как ожидается, Трамп попытается договориться с Пекином о новых торговых и инвестиционных соглашениях. В делегацию вошли представители финансового, технологического, авиационного и аграрного секторов. По данным источников агентства, Boeing может объявить во время визита о контракте на поставку Китаю 500 самолетов Boeing 737 Max — одной из крупнейших сделок в истории компании. При этом в делегации не оказалось главы Nvidia Дженсена Хуана. Источники Bloomberg считают, что это может осложнить попытки компании добиться разрешения на экспорт ИИ-чипов в Китай.

Bloomberg отмечает, что участие Илона Маска стало еще одним признаком восстановления его отношений с Трампом после прошлогоднего конфликта. Ранее Маск курировал в администрации программу сокращения федерального аппарата, однако позже между ними произошел публичный разрыв. После публикации списка участников поездки акции Tesla выросли примерно на 1,3%.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте