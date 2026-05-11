Президент США Дональд Трамп пригласил Илона Маска, главу Apple Тима Кука, руководителя Boeing Келли Ортберга и других топ-менеджеров крупнейших американских компаний сопровождать его во время визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. По данным агентства, в делегацию также войдут глава Goldman Sachs Дэвид Соломон, руководитель BlackRock Ларри Финк, глава Blackstone Стивен Шварцман, гендиректор Citigroup Джейн Фрейзер и представитель Meta Дина Пауэлл Маккормик.

Как ожидается, Трамп попытается договориться с Пекином о новых торговых и инвестиционных соглашениях. В делегацию вошли представители финансового, технологического, авиационного и аграрного секторов. По данным источников агентства, Boeing может объявить во время визита о контракте на поставку Китаю 500 самолетов Boeing 737 Max — одной из крупнейших сделок в истории компании. При этом в делегации не оказалось главы Nvidia Дженсена Хуана. Источники Bloomberg считают, что это может осложнить попытки компании добиться разрешения на экспорт ИИ-чипов в Китай.

Bloomberg отмечает, что участие Илона Маска стало еще одним признаком восстановления его отношений с Трампом после прошлогоднего конфликта. Ранее Маск курировал в администрации программу сокращения федерального аппарата, однако позже между ними произошел публичный разрыв. После публикации списка участников поездки акции Tesla выросли примерно на 1,3%.