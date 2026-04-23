Белый дом обвинил Китай в краже американских технологий искусственного интеллекта в «промышленных масштабах»

Управление по науке и технологиям Белого дома обвинило Китай в хищениях американских технологий ИИ «в промышленных масштабах». Меморандум с обвинениями был опубликован всего за несколько дней до планируемой встречи Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает FoxBusiness.

«У США есть доказательства того, что иностранные организации, в основном в Китае, проводят масштабные кампании по кражам американского ИИ . Мы примем меры для защиты американских инноваций», — заявил директор Управления Майкл Крациос.

В меморандуме говорится, что модели, построенные на основе заимствования технологий, не могут воспроизвести эффективность технологий, которые они копируют. Однако они могут добиваться отдельных контрольных показателей с гораздо меньшими затратами. Также из таких моделей могут удаляться протоколы безопасности и ограничивающие механизмы.

Переговоры США и Китая на высшем уровне запланированы на 14 мая, тогда как изначально они должны были состояться еще в марте. Ожидается, что стороны обсудят конфликт на Ближнем Востоке и вопросы технологий.

В феврале компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, обвинила китайских разработчиков DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax в создании 24 тысяч аккаунтов для того, чтобы использовать результаты работы Claude в своих моделях.