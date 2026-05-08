Тайвань принял оборонный бюджет на $25 млрд для сдерживания Китая. Деньги пойдут на закупку американского вооружения, включая системы HIMARS

Парламент Тайваня утвердил специальный оборонный бюджет в размере 780 млрд тайваньских долларов (около $25 млрд), который власти называют необходимым для усиления защиты от Китая. Об этом пишет Bloomberg.

Изначально президент Тайваня Лай Циндэ просил выделить 1,25 трлн тайваньских долларов, однако законодатели сократили сумму. При этом одобренный пакет оказался больше предложения оппозиционной партии Гоминьдан, которая настаивала на 380 млрд.

Часть средств направят на создание новой системы противовоздушной обороны T-Dome с использованием американских технологий. Также бюджет включает закупки американского оружия, в том числе реактивных систем HIMARS и гаубиц M109.

На уже согласованные поставки вооружений предусмотрено 300 млрд тайваньских долларов. Еще 480 млрд заложены на будущие закупки — ракет ПВО и систем борьбы с беспилотниками. США должны утвердить эти сделки в течение года после вступления закона в силу.

Средства будут расходоваться с 2026 по 2033 год. Они предназначены только для закупки американского оружия и не включают финансирование вооружений местного производства.

Обсуждение бюджета продолжалось несколько месяцев и вызвало споры внутри тайваньской политики. Оппозиция требовала дополнительных гарантий прозрачности и выступала за финансирование местного оружия через обычный годовой бюджет.

Вопрос внимательно отслеживали и в США. В марте Тайвань посетила делегация американских сенаторов, а в апреле глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что Тайбэй должен показать готовность защищать себя, если рассчитывает на поддержку Вашингтона.

Китай считает Тайвань своей территорией и регулярно усиливает военное давление на остров. Тайвань и США выступают против подобных действий.