В администрации Трампа объявили протесты против ИИ-дата-центров китайской пропагандой, не приведя доказательств

Министр внутренних дел США Даг Бёргам и ИИ-инвестор Кевин О’Лири, финансирующий строительство крупного дата-центра в Юте, заявили, что волна протестов против возведения объектов ИИ-инфраструктуры по всей стране — результат китайского информационного вмешательства, пишет The Washington Post. Ни один из них не представил конкретных доказательств.

Бёргам заявил в эфире Fox Business, что места, где планируется строить дата-центры, «забрасываются иностранной пропагандой, чтобы заблокировать их строительство», назвав это «очередной атакой на США». О’Лири в свою очередь утверждал в видеообращении, что за протестами стоят «зловредные аккаунты из Китая», финансирующие «фонд сопротивления» объемом в «сотни миллионов долларов». Однако его собственная команда смогла указать лишь на десятки тысяч долларов потенциально иностранного финансирования в публичной отчетности.

Отмечается, что аналитик консервативного Американского института предпринимательства Райан Федасюк написал, что «антидатацентровая пропаганда КПК — реальная проблема», но предупредил: обвинять сотни миллионов противников ИИ-строительства в том, что их мнение «оплачено КПК», — «проигрышный политический месседж». Жители общин, борющихся против дата-центров Google в Оклахоме и xAI Илона Маска в Теннесси, говорят, что финансируют свои иски из небольших пожертвований, собранных на барбекю и обходе домов.

Согласно опросу Gallup, проведенному в начале этого года, подавляющее большинство американцев выступают против строительства дата-центров в своих районах. Несколько экспертных центров, близких к Трампу и технологической индустрии, опубликовали доклады о «координированной иностранной кампании» против дата-центров, однако вместо прямых доказательств в них указываются гранты американским экологическим организациям от зарубежных доноров с «прогрессивными интересами». Сами организации назвали обвинения «смехотворными» и «ложными».

По мнению ряда представителей технологической индустрии, апелляции к иностранному вмешательству лишь маскируют реальную проблему. «Никто не объяснил людям, зачем нужны эти дата-центры», — признал бывший директор Google по глобальной инфраструктуре дата-центров Дэниел Голдинг. Бум дата-центров для ИИ уже вызвал заметный рост цен на электроэнергию в США, создав острую дилемму для Трампа, который хочет одновременно ускорить развитие ИИ и сдержать рост счетов за коммунальные услуги граждан.