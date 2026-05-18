Американская NextEra покупает Dominion Energy за $67 млрд, создавая крупнейшую в США энергокомпанию в интересах ИИ-дата-центров

Американская энергетическая компания NextEra Energy объявила о покупке Dominion Energy в рамках сделки на $67 млрд — крупнейшего поглощения в истории энергетики США, сообщает Bloomberg. Объединенная компания станет крупнейшей в мире регулируемой электросетевой структурой с рыночной капитализацией $249 млрд и обслуживанием около 10 млн потребителей в штатах Флорида, Вирджиния, Северная и Южная Каролина.

NextEra заплатит эквивалент примерно $76 за акцию Dominion, что соответствует премии в 23% к пятничной цене. Сделка, которую планируется завершить в течение 12–18 месяцев, должна пройти согласование федеральных регуляторов и регуляторов штатов, включая Федеральную комиссию по регулированию энергетики и Министерство юстиции.

Главным стимулом для слияния стал стремительный рост энергопотребления, обусловленный бумом искусственного интеллекта. Dominion обслуживает так называемую Аллею дата-центров в Северной Вирджинии — крупнейшее в мире скопление серверных мощностей. По прогнозам регулятора сетевой безопасности США, пиковый спрос на электроэнергию в стране за ближайшее десятилетие вырастет на 224 гигаватта — это сопоставимо с потреблением примерно 180 млн домохозяйств.

Объединенная компания сосредоточит 80% операций в регулируемом сегменте, что, по оценке аналитиков Barclays, сформирует «более качественный бизнес с более высоким мультипликатором». NextEra также — крупнейший в США разработчик возобновляемой энергетики. Компании сообщили, что рост скорректированной прибыли на акцию до 2032 года превысит 9%. Чтобы снизить нагрузку на потребителей из-за роста тарифов, NextEra и Dominion предложили $2,25 млрд кредитов на оплату счетов, которые будут распределены в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что дата-центры, обслуживающие ИИ, потребляют столько энергии, что это приводит к росту цен для обычных жителей в десятках тысяч городов по всей стране — от Колумбуса в Огайо до Северной Вирджинии.