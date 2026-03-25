Демократы внесли в Конгресс США законопроекты о запрете строительства новых дата-центров для ИИ из-за «опасности для будущего человечества»

Сенатор Берни Сандерс внес в Конгресс законопроект AI Data Center Moratorium Act, требующий немедленно ввести федеральный мораторий на строительство дата-центров для нужд искусственного интеллекта. Одновременно конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес готовит аналогичный законопроект в Палате представителей — вместе они образуют двухпалатную законодательную инициативу, пишет Rolling Stone.

Согласно законопроекту, мораторий должен действовать до тех пор, пока в США не будут введены федеральные стандарты безопасности и эффективности ИИ, а сама технология не получит надлежащую оценку с точки зрения охраны здоровья, права на частную жизнь, гражданских свобод и, по формулировке самого Сандерса, «будущего человечества». Помимо этого, билль предусматривает регулирование, которое обяжет распределять экономические выгоды от ИИ в пользу работников, а не только акционеров технологических корпораций, а также меры по защите окружающей среды и сдерживанию роста тарифов на электроэнергию.

Накануне, 24 марта, Сандерс выступил в Сенате с получасовой речью об угрозах ИИ и роли технологических олигархов. В качестве примера он привел строительство дата-центра компании Meta в Луизиане — по площади сопоставимого с Манхэттеном, — который будет потреблять столько же электроэнергии, сколько 1,6 млн домохозяйств. Сенатор стоял перед плакатом с данными о том, что в регионах рядом с дата-центрами оптовые цены на электроэнергию за последние пять лет выросли до 267%.

В интервью Rolling Stone Сандерс заявил:

«Конгресс катастрофически отстал в понимании этой революции и ее последствий. Мы не можем позволить горстке миллиардеров-олигархов принимать решения, которые переформатируют нашу экономику, нашу демократию и будущее человечества».

Отмечается, что в декабре он говорил CNN, что развитие ИИ необходимо замедлить и что Конгресс так и не провел ни одной серьезной дискуссии о том, как люди будут зарабатывать на жизнь, когда большинство рабочих мест займут машины.

Как пишет издание, Окасио-Кортес также последовательно выступает против бесконтрольного распространения ИИ. В частности, она добивается принятия закона DEFIANCE Act, предусматривающего уголовную ответственность за создание дипфейков интимного характера без согласия изображенных. Законопроект уже прошел Сенат, однако в Палате представителей пока заблокирован.

Американист Ян Веселов в комментарии The Insider отметил, что принятие подобного законопроекта «сложно представить»:

«Позиция Белого дома однозначна: никаких ограничений на развитие ИИ, причём даже штатам не должно быть позволено принимать собственные законы в этой сфере. Республиканцы, скорее всего, последуют за администрацией. С другой стороны, негатив вокруг ИИ и дата-центров растёт, и это не сугубо партийная история. Локальные протесты против строительства мы наблюдали и в демократических, и в республиканских штатах — людей беспокоят цены на электричество и воду. Скептицизм по отношению к крупным технологическим компаниям нарастает и в популистском крыле Республиканской партии. Пока эффект ИИ на рынок труда ограничен и политики не считают проблему актуальной, но в ближайшие год-два этот вопрос вполне может стать одним из центральных в американской политике».

В то же время в России правительство включило в обновленный законопроект об искусственном интеллекте меры поддержки энергоемкой инфраструктуры — льготные тарифы на электроэнергию для дата-центров и суперкомпьютеров, ускоренное подключение к сетям и прямое бюджетное финансирование строительства электросетевой инфраструктуры.