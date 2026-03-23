Международное торговое подразделение китайской корпорации Alibaba представило платформу ИИ-агентов Accio Work для автоматизации трансграничной электронной коммерции — в первую очередь для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Платформу разработала Alibaba International Digital Commerce Group (AIDC). По описанию компании, Accio Work предоставляет малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям доступ к «отряду» специализированных ИИ-агентов, которые действуют как виртуальные сотрудники. Они берут на себя анализ рынка, дизайн, поиск поставщиков и мониторинг запасов.

Вице-президент AIDC Чжан Куо заявил, что новый продукт призван «демократизировать ИИ корпоративного уровня», сделав доступными для небольших компаний инструменты, которые прежде были уделом только крупных. По его словам, Accio Work поможет снизить операционную нагрузку на малые команды — в частности автоматизировать налоговые возвраты и таможенное оформление более чем на 100 рынках, а также вести многораундовые переговоры с поставщиками с целью получения лучших условий.

Выход платформы на рынок запланирован на конец марта. AIDC особо подчеркнула меры безопасности. Accio Work использует технологию изолированной среды (sandbox) и расширенное управление разрешениями. Accio была запущена в ноябре 2024 года как B2B-поисковик на базе ИИ и к настоящему времени выросла в полноценную агентную платформу с более чем 10 млн пользователей ежемесячно. Параллельно Alibaba на прошлой неделе представила подразделение Wukong, которое занимается интеграцией ИИ-агентов в корпоративные рабочие процессы на базе корпоративного мессенджера DingTalk.

Ранее сообщалось о критической уязвимости в командном ИИ-агенте Snowflake Cortex Code CLI. Исследователи PromptArmor обнаружили, что через внедрение вредоносной инструкции в сторонний код атакующий мог обойти оба уровня защиты агента, вывести его за пределы изолированной среды и запустить произвольный код, а затем похитить или удалить все таблицы в аккаунте Snowflake жертвы.

