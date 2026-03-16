В законопроект об ИИ правительство добавило льготы для энергоемких дата-центров — «Коммерсантъ»

Правительство включило в обновленный законопроект об искусственном интеллекте меры поддержки энергоемкой инфраструктуры для ИИ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Они включают в себя льготные тарифы на электроэнергию для центров обработки данных (ЦОД) и суперкомпьютеров, ускоренное подключение к сетям и прямое бюджетное финансирование строительства электросетевой инфраструктуры.

Согласно двум новым статьям законопроекта, правительство получит право утверждать перечень приоритетных ЦОДов и суперкомпьютеров для ИИ. Объекты из этого перечня смогут рассчитывать на пакет льгот: сниженные тарифы, долгосрочные договоры на поставку мощности и налоговые преференции. Кроме того, документ вводит понятие «специальных энергетических зон» — территорий с особым режимом энергоснабжения, где ЦОДы смогут размещаться на единых тарифных условиях, а необходимая сетевая инфраструктура будет строиться за счет бюджета.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего тему, подчеркнули, что работа над документом продолжается и говорить о конкретных положениях пока преждевременно. Эксперты, опрошенные изданием, указывают на структурные изъяны законопроекта. Источник «Ъ» на рынке ЦОДов констатирует, что в нынешней редакции документ фактически работает в интересах крупных игроков — только у них есть ресурсы, чтобы содержать дата-центры и суперкомпьютеры и обеспечивать их окупаемость. При этом за скобками остаются ЦОДы, которые обрабатывают запросы конечных пользователей к ИИ и для которых тоже необходимы льготы.

Директор по развитию ИИ в «Т-Технологиях» Алексей Шпильман добавляет, что законопроект не разграничивает дата-центры по функции: для инференса (применения уже готовых моделей) критична минимальная задержка сигнала, а значит, такие объекты должны располагаться ближе к пользователям — в отличие от ЦОДов, задействованных в обучении моделей, для которых местонахождение менее принципиально.

Разработка законопроекта об ИИ ведется с начала года в рамках межведомственного согласования. В более ранних версиях документ был сосредоточен на классификации моделей по типу «суверенных» и «национальных» и на требованиях к их сертификации. Параллельно между Минцифры и Минэнерго развернулась дискуссия о подходах к тарификации быстро растущего энергопотребления ЦОДов — ведомства до сих пор не выработали единой позиции.

В 2023 году сообщалось, что западные санкции поставили под угрозу развитие ИИ в России, лишив разработчиков доступа к передовым чипам и спровоцировав отток специалистов.