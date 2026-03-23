Марк Цукерберг создает ИИ-агента, который поможет ему быть CEO — The Wall Street Journal

Глава Meta Марк Цукерберг создает персонального ИИ-агента, который должен помогать ему в работе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, агент уже используется в тестовом режиме и помогает Цукербергу быстрее получать информацию. Например, он может находить ответы на вопросы без необходимости обращаться к нескольким сотрудникам.

Проект является частью более широкой стратегии Meta по внедрению искусственного интеллекта во все процессы компании. Руководство стремится ускорить работу, сократить управленческие уровни и сделать команды более компактными.

Использование ИИ внутри Meta быстро растет. Сотрудников поощряют создавать собственные инструменты, участвовать в обучении и применять ИИ в повседневной работе. Эти навыки также учитываются при оценке их эффективности. В компании уже используют различные решения, включая персональных агентов, которые могут взаимодействовать с коллегами от имени пользователя, а также инструменты для работы с документами и проектами.

При этом часть сотрудников обеспокоена быстрыми изменениями и возможными сокращениями. Ранее Meta уже проводила масштабные увольнения: в 2022 году компания сократила около 11 тысяч сотрудников, а в 2023 году — еще 10 тысяч. Несмотря на это, штат Meta снова растет и сейчас насчитывает около 78 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что международное подразделение китайской корпорации Alibaba представило платформу ИИ-агентов Accio Work для автоматизации трансграничной электронной коммерции. Она ориентирована на малый и средний бизнес и позволяет использовать «отряд» виртуальных помощников для анализа рынка, поиска поставщиков, дизайна и управления запасами. В компании заявляли, что платформа поможет снизить нагрузку на команды и упростить процессы, включая таможенное оформление и переговоры с партнерами.

Также сообщалось о рисках безопасности подобных технологий: исследователи выявили уязвимость в ИИ-агенте Snowflake Cortex Code CLI, которая позволяла злоумышленникам обходить защиту, внедрять произвольный код и получать доступ к данным пользователей.

