Цукерберг дал показания в суде по делу о зависимости детей от соцсетей. Адвокат истца заявил, что Instagram работает как «цифровое казино»

18 февраля глава компании Meta Марк Цукерберг дал показания в Верховном суде округа Лос-Анджелес по делу о зависимости от соцсетей у детей против Meta и YouTube. Об этом сообщают The New York Times, телеканал NBC Los Angeles и другие американские СМИ.

Это первый судебный процесс из серии подобных исков, поданных по всем Соединенным Штатам несовершеннолетними, их родными, ведомствами школьного образования и генеральными прокурорами штатов. Истцы утверждают, что соцсети вызывают зависимость, подобно сигаретам или онлайн-казино. Компании отрицают обвинения.



Перед присяжными рассматривался иск 20-летней жительницы Калифорнии (в материалах дела она обозначена как K.G.M.) к YouTube, TikTok, Snap и Meta, в котором она заявила, что компании разработали приложения таким образом, чтобы вызывать компульсивное использование, которое в ее случае привело к депрессии, тревожности, расстройствам пищевого поведения и самоповреждениям. Со Snap и TikTok истец заключила мировое соглашение, условия которого не раскрываются.

Адвокат K.G.M. Марк Ланье заявил, что Instagram и YouTube построены как «цифровое казино», зарабатывающее на зависимости. В суде были представлены внутренние документы Meta и Google, в которых технологии сравнивались с азартными играми, табаком и наркотиками. В одном из меморандумов 2015 года Цукерберг призывал руководителей уделять приоритетное внимание увеличению времени, которое подростки проводят в приложениях Meta. В другом письме говорилось о том, что Instagram использовали 4 млн детей младше 13 лет, хотя им запрещено создавать аккаунты.

Meta утверждала, что проблемы с психическим здоровьем истца были вызваны насилием и неблагополучием в семье. Компания представила медицинские документы истца, чтобы показать, что зависимость от соцсетей не была основной темой ее сессий с психологом.

Цукерберг отвечал коротко, пишет New York Times. Он отверг обвинения, заявив, что компания не эксплуатирует уязвимых пользователей и стремится приносить пользу аудитории. Он добавил, что пользователи проводят в Instagram много времени из-за ценности продукта. Миллиардер также поставил под сомнение актуальность документов десятилетней давности и подчеркнул, что Meta работает над проверкой возраста пользователей.

Процесс привлек внимание организаций по защите детей и десятков родителей, которые утверждают, что их дети пострадали или даже погибли из-за социальных сетей. Около здания суда собралась толпа. Ожидается, что слушания продолжатся до марта.



Результат этого судебного процесса в Лос-Анжелесе послужит ориентиром для судей, которые будут рассматривать тысячи похожих исков. По одному из таких исков генпрокуроры 29 штатов потребовали обязать Meta срочно изменить методы работы. Они просят удалить все аккаунты пользователей Instagram и Facebook младше 13 лет, стереть собранные о них данные и отключить алгоритмы и инструменты ИИ, использующие эту информацию.

По другому иску, поданному на основании законов о защите прав потребителей, генпрокуроры 18 штатов требуют ввести для несовершеннолетних запрет на использование соцсетей во время уроков и ночью, отключить «вызывающие зависимость» элементы — бесконечную прокрутку и автоплей видео, — а также убрать фильтры, которые, по их мнению, искажают представления о внешности.



Киберадвокат Александр Литреев в комментарии для The Inside предположил, что это дело теоретически может стать катализатором ужесточения регулирования, однако при нынешней позиции администрации Трампа, выступающей против жесткого контроля соцсетей, ожидать серьезных законодательных изменений в США, скорее всего, не стоит.



«Это дело может стать катализатором для ужесточения регулирования в США и, возможно, глобально. Если истцы выиграют (а их аргументы основаны на внутренних документах Meta, показывающих, что компания знала о рисках зависимости, но приоритизировала вовлеченность пользователей), то могут появиться новые законодательные инициативы на эту тему.

Однако не стоит забывать о позиции администрации Трампа относительно DSA в Европе — они жестко критикуют любые регуляции в отношении социальных сетей и позиционируют Америку как единственный оставшийся “островок свободы”, где социальные сети не регулируют. Более того, насколько мне известно, они готовят проект freedom.gov, который позволит жителям Европы обходить запреты и контент-баны местных властей. Так что предпосылок, что сейчас внезапно после дела Meta они развернутся на 180 градусов, — нет. <...> В целом, в этой отрасли игроков не так много и ожидать каких-то глобальных сдвигов, мне кажется, не стоит. В случае с Meta, скорее всего, либо не будет ничего, либо будет штраф — опять же, что-то подобное DSA в США вряд ли появится», — считает эксперт.

