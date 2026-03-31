Компания Nebius основателя «Яндекса» Аркадия Воложа построит в Финляндии дата-центр для ИИ мощностью 310 МВт

Нидерландская компания Nebius Group основателя «Яндекса» Аркадия Воложа объявила о строительстве дата-центра мощностью 310 МВт в финском Лаппеэнранта, пишет Reuters. Он станет одним из крупнейших в Европе с расчетной стоимостью свыше $10 млрд. Объект будет десятым в портфеле компании. Его возводит финский девелопер Polarnode вблизи восточной границы Финляндии с Россией. Ввод мощностей запланирован поэтапно начиная с 2027 года.

Центр предназначен для обучения ИИ-моделей и запуска ИИ-приложений и не будет привязан к одному клиенту. По словам гендиректора Polarnode Микко Тойванена, проект входит в число крупнейших инфраструктурных строек в истории Финляндии и призван укрепить европейский суверенитет в сфере данных. Отмечается, что привлекательность страны для размещения подобных объектов объясняется низкими ценами на электроэнергию, возобновляемой генерацией и холодным климатом, снижающим расходы на охлаждение.

Лаппеэнрантский объект станет крупнейшим за пределами США для Nebius, превзойдя анонсированный в феврале центр мощностью 240 МВт под Лиллем во Франции. Нынешним флагманом европейской сети компании является 75-мегаваттный центр в финском Мянтсяля. Новый кампус площадью около 40 гектаров потребует столько электроэнергии, сколько хватило бы для снабжения полумиллиона финских домохозяйств.

Компания уже заключила контракты на поставку ИИ-инфраструктуры совокупной стоимостью свыше $40 млрд с американскими корпорациями Microsoft и Meta. Аркадий Волож заявил, что Лаппеэнранта внесет «значительный вклад» в достижение целевого показателя компании — более 3 ГВт законтрактованных мощностей к концу текущего года.

Ранее Nvidia объявила о стратегическом партнерстве с Nebius Group и намерении вложить в компанию около $2 млрд для поддержки строительства ИИ-дата-центров. Сделка должна позволить Nebius развернуть системы Nvidia суммарной мощностью более 5 ГВт до конца 2030 года.