Казначею муниципалитета Сэйлайн пришлось уволиться из-за одобрения строительства дата-центра. Движение против ИИ набирает обороты в США

Казначей муниципалитета Сэйлайн в Мичигане Дженнифер Зинк публично ушла в отставку на заседании горсовета после того, как получила угрозы убийством из-за поддержки строительства дата-центра Oracle и OpenAI стоимостью $16 млрд. «У меня двое сыновей. Мне не нужно, чтобы мне угрожали или говорили: „Надеюсь, ты умрешь преждевременной смертью“», — сказала она, рыдая, передает 404 Media. Клерк совета Келли Марион, которая в отставку не подала, рассказала о других угрозах: кто-то желал чиновникам подхватить лайм-боррелиоз от клеща и умереть от него.

Сэйлайн — сельский агропромышленный муниципалитет в Южном Мичигане с населением около 2300 человек. Строительная компания Related Digital выбрала его в прошлом году под дата-центр для инициативы OpenAI Stargate, однако совет проголосовал против. Related Digital подала в суд, и юристы предупредили власти муниципалитета, что проигрыш обойдется каждому домохозяйству примерно в $29 тысяч ежегодно на протяжении десяти лет. Совет решил не рисковать и пошел на мировую. В ответ жители инициировали отзыв троих членов совета.

Это далеко не единичный конфликт. Например, в небольшом городе Фестус (Миссури, близ Сент-Луиса) четыре члена городского совета (то есть все, кто фигурировал в бюллетенях) лишились своих мест из-за поддержки строительства дата-центра за $6 млрд.

Уже 86 юрисдикций по всей стране приняли моратории или прямые запреты на новое строительство дата-центров. Только в первом квартале 2026 года рекордные 20 проектов были отменены из-за противодействия местных сообществ — суммарно задержанные или заблокированные объекты оцениваются в $156 млрд. Нью-Йорк рассматривает законопроект о трехлетнем моратории на выдачу разрешений по всему штату.

Один из обусловивших ситуацию факторов заключается в том, что оптовые цены на электроэнергию в регионах с наибольшей концентрацией дата-центров за пять лет выросли на 267%, а прогнозируемая стоимость будущих энергомощностей в крупнейшей американской энергосети за два года подскочила более чем на 1000% — главным образом из-за спроса со стороны ИИ-инфраструктуры.

Опрос Gallup, проведенный 2–18 марта 2026 года, показал, что 71% американцев выступают против строительства ИИ-дата-центра в своем районе, причем 48% — резко против. Уровень неприятия оказался настолько высок, что большинство респондентов предпочли бы жить по соседству с атомной электростанцией, а не с серверной фермой. В конце 2025 года против дата-центров высказывались в целом лишь 47%.

В Кремниевой долине нарастает раздражение от скептицизма широкой публики — ИИ-капиталисты убеждены, что люди просто не замечают стремительного прогресса ИИ, отмечает Fortune. Тем временем бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт был освистан студентами на церемонии вручения дипломов в Университете Аризоны. Директор по коммуникациям OpenAI Крис Лихейн обвиняет в негативном настрое публики «паникеров» и СМИ, а один из руководителей отрасли в приватной беседе назвал противников дата-центров «пещерными людьми». Аналитики Morgan Stanley предупредили инвесторов, что «общественное противодействие становится структурным ограничением» для отрасли.

Тем временем ИИ-капиталисты всё чаще стали заявлять в интервью, что технологии создадут новые рабочие места. В сентябре 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман пришел на шоу Такера Карлсона и сделал подобное заявление, однако на вопрос, какие именно профессии придут на смену тем, которые уничтожит ИИ, ответа не прозвучало. В мае 2026-го Карлсон позвал в студию инвестора Кевина О'Лири, который строит в Юте дата-центр за $100 млрд. Тот заявил, что новые технологии исторически всегда порождали новые отрасли, но когда Карлсон попросил назвать конкретные профессии, инвестор переключился на угрозу Китая. Марк Цукерберг, в мае уволивший 8000 сотрудников Meta, сформулировал позицию иначе: «Люди будут важнее в будущем, а не менее важны». Одновременно он пояснил, что один-два человека теперь делают за неделю то, на что раньше уходили месяцы работы десятков, но опять же не уточнил, в каком смысле люди будут важны и что станут делать.

В свою очередь, сенатор Берни Сандерс обратился в конце марта с письмом в сенатский комитет, в котором указал, что по данным консалтинговой компании Cognizant, 93% американских рабочих мест уже уязвимы перед ИИ, а 30% могут исчезнуть полностью. Он отметил, что миллиардер Джефф Безос, глава Amazon, проводит раунды инвестиций, чтобы скупить фабрики, на которых не будут больше работать люди — их полностью заменят роботы. Сандерс призвал вызвать Безоса в Сенат и задать ему вопросы, которые волнуют в связи с этим американских граждан.