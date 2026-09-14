Китай обвинил ИИ-компании США в разжигании конфронтации в ответ на призыв замедлить разработку искусственного интеллекта

Представитель Министерства иностранных дел Китая в понедельник обвинил руководителей американских ИИ-компаний в распространении «нарративов об угрозе» и провоцировании конфронтации и недобросовестной конкуренции, пишет The Washington Post. Заявление стало реакцией Пекина на инициативу трех крупнейших ИИ-компаний США — Anthropic, OpenAI и Google, — которые на выходных договорились совместно работать над тем, чтобы «сдерживать» темпы развития технологии. Поводом стали опасения, что способность отрасли контролировать передовой ИИ не поспевает за ростом его возможностей.

С предложением о замедлении в субботу выступил гендиректор Anthropic — создателя чат-бота Claude — Дарио Амодеи. Он назвал Китай авторитарной страной, которая может злоупотреблять технологией ИИ, но одновременно призвал США попытаться договориться с Пекином о международных ограничениях в этой сфере. Anthropic не в первый раз призывает притормозить развитие ИИ — в июне сооснователь компании Джек Кларк и глава The Anthropic Institute Марина Фаваро предупреждали о рисках рекурсивного самоулучшения систем.

В Китае предложение встретили со скепсисом, отмечает WP. Помимо резкого заявления МИД, схожую позицию — что разговоры о замедлении являются частью более широких усилий США навредить китайской ИИ-отрасли — высказали государственные и национальные СМИ. Издание Global Times опубликовало колонку, где инициативу Амодеи назвали частью «руководства по холодной войне» и попыткой «тихой холодной войны в сфере ИИ», направленной на сдерживание Китая. Авторы назвали действия американских компаний «лицемерными и недальновидными», заявив, что их реальная цель — технологическими барьерами и контролем над предлагаемыми правилами затормозить развитие ИИ в Китае, сохранить доминирование США в передовых технологиях и исключить Китай из глобального управления ИИ.

Министр государственной безопасности Китая Чэнь Ивэнь в статье, опубликованной на выходных в журнале China Cyberspace — издании, подведомственном китайскому интернет-регулятору, Администрации киберпространства Китая, — напрямую связал инициативу с американскими экспортными ограничениями на чипы и ПО для ИИ. Он написал:

«Некоторые страны используют накопленные преимущества в сфере ИИ и, прикрываясь риторикой о „защите национальной безопасности“, жестко ограничивают доступ других государств к передовым технологиям. ИИ стал главным полем технологической конкуренции и новой ареной стратегического соперничества крупных держав».

Он добавил, что и администрация Байдена, и администрация Трампа ограничивали развитие ИИ в Китае экспортными санкциями на ключевые чипы, на что Пекин отвечал разработкой собственных процессоров.

Сторонники контроля за ИИ в США рассчитывают, что тема попадет в повестку встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Вашингтоне 24 сентября, однако, пишет WP, скепсис Пекина и то, что сам Трамп в понедельник отверг идею замедления, делают заключение строгого международного соглашения маловероятным.