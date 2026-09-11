Claude использовали для выпуска материалов Russia Today, Sputnik и РИА «Новости», а также российской пропаганды в ЦАР — Anthropic

Сотрудники и подрядчики российских государственных СМИ использовали Claude для подготовки материалов, которые затем публиковались в РИА «Новости», Sputnik и выходили в эфир Russia Today. Об этом говорится в новом отчете Anthropic. Компания также выявила отдельную связанную с Россией информационную операцию в Центральноафриканской Республике, где Claude использовали для производства пророссийских и антифранцузских материалов, внутренних документов и работы с сотрудниками местного радио.

В случае с российскими государственными СМИ Anthropic заблокировала четыре аккаунта, владельцы которых использовали Claude фактически как редакционную систему. Компания с высокой уверенностью считает, что подготовленные с помощью ИИ материалы передавались в государственные и финансируемые государством СМИ и действительно публиковались или выходили в эфир. Речь идет о Sputnik Moldova и РИА «Новости» для аудитории в Молдове, Sputnik en Español в Латинской Америке, Sputnik Africa и англоязычной редакции RT.

Один из пользователей, которого Anthropic называет бывшим главным редактором Sputnik Moldova, перерабатывал с помощью Claude румынские и молдавские новости, результаты опросов и публикации оппозиции в русскоязычные материалы. Затем они появлялись в Telegram-канале Sputnik Moldova и РИА «Новости» и распространялись другими российскими и молдавскими площадками. По оценке Anthropic, такая цепочка позволяла создавать впечатление, что одна и та же информация независимо подтверждается несколькими источниками. Перед парламентскими выборами в Молдове в сентябре 2025 года этот же пользователь распространял с помощью системы сфабрикованные порочащие утверждения о президенте Майе Санду.

Другой связанный с Россией подрядчик брал материалы из Telegram-каналов и с помощью Claude готовил статьи на испанском языке для Sputnik en Español и публикации для Telegram-канала «A Toda Potencia | Irán - Israel | Ucrania - Rusia». Еще один сотрудник российского государственного СМИ использовал Claude для подготовки текстов для телевизионного эфира — бегущих строк, экранных подписей, коротких заголовков и закадрового текста. Исходными материалами служили сообщения российских информагентств, СВР и Минобороны.

Отдельную операцию Anthropic обнаружила в ЦАР. По данным компании, русскоязычный пользователь в Банги обеспечивал производство контента для связанной с Россией кампании влияния через Radio Lengo Songo. Работа координировалась с RT, Sputnik Afrique, ТАСС и «Русским домом» в Банги. Пользователь прямо требовал от Claude встраивать в материалы пророссийские и антифранцузские тезисы и одновременно убирать признаки того, что тексты были сгенерированы ИИ. Большая часть изученного Anthropic контента поддерживала власти ЦАР и ЧВК Вагнера и была направлена против Франции и центральноафриканской оппозиции.

Anthropic связывает этого пользователя с «Африканской политологией» — сетью политтехнологов и медиапроектов, созданной при Евгении Пригожине для операций влияния в странах Африки. После его смерти часть этой структуры, по данным Центра «Досье», перешла под кураторство СВР и продолжила заниматься информационными кампаниями и другими проектами российской «мягкой силы». По оценке Anthropic, пользователь был местным медиакоординатором этой структуры в ЦАР, а сама операция была направлена российским государством. Контент с Radio Lengo Songo распространялся также через Telegram и местные СМИ.

Claude в ЦАР использовали не только для написания публикаций. С его помощью составляли трудовые договоры с требованиями лояльности президенту ЦАР и «России и ее контингенту», должностные инструкции и систему оценки сотрудников. Модель также просили рекомендовать, кого из работников оставить, а кого уволить. Организаторы кампании собирали сведения об оппозиционных политиках, готовили тезисы для представителей «Русского дома» и создавали поддельные документы жандармерии и Минобороны ЦАР.

Anthropic утверждает, что заблокировала аккаунты, связанные как с редакционными цепочками российских госСМИ, так и с операцией в ЦАР. В случае с четырьмя аккаунтами, связанными с медиа, компания также передала выявленные индикаторы партнерам в индустрии и исследовательским организациям.