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Связанные с Россией хакеры с помощью ИИ-агентов Claude атаковали Украину и похитили технологии военных дронов — Anthropic

The Insider
Изображение создано с помощью ChatGPT

Изображение создано с помощью ChatGPT

Связанная с Россией хакерская группировка использовала Claude для масштабной шпионской кампании против украинских государственных структур, производителей военных беспилотников и организаций в Европе. Об этом говорится в новом отчете Anthropic. Компания пишет, что ее идентификация группировки соответствует публичным данным о Midnight Blizzard — хакерах, которых США и Великобритания связывают со Службой внешней разведки России.

По данным Anthropic, целями группировки стали более 20 организаций, в том числе министерства, разведывательные и оборонные ведомства, посольства, аналитические центры и предприятия оборонной промышленности. Большинство целей находились в Украине и Европе. Значительную часть операций хакеры автоматизировали с помощью ИИ-агентов на базе Claude: они занимались разведкой, фишингом, проникновением в системы и кражей данных. Хакеры также сканировали почтовые сервисы и системы удаленного доступа более чем двух десятков украинских государственных организаций.

Одной из основных целей была украинская индустрия беспилотников. Хакеры выгрузили содержимое почтовых ящиков как минимум двух производителей компонентов для дронов, атаковали производителя военных беспилотников и похитили комплект средств разработки (SDK) системы компьютерного зрения для дрона. Затем они несколько дней изучали систему, восстановив архитектуру продукта, перечень его компонентов, зависимости от поставщиков и сведения о еще не представленном продукте. Особый интерес, по данным Anthropic, представляли прошивки, связанные с управлением военными дронами и машинным зрением.

ИИ-агенты использовались практически на всех этапах атак. Они собирали данные о потенциальных целях, помогали создавать и обслуживать фишинговую инфраструктуру, выполняли команды в системах жертв, похищали учетные данные и обрабатывали сотни гигабайт украденной информации. Часть задач агенты выполняли автономно: например, они следили, обнаруживают ли защитные системы вредоносное ПО группировки, и, если программу начинали распознавать, самостоятельно модифицировали и пересобирали ее до тех пор, пока она снова не становилась незаметной.

Один из операторов группировки, по данным Anthropic, говорит по-русски и использует ник JackPoterz. Его методы и выбор целей компания считает характерными для российского государственного кибершпионажа.

Хакеры также взломали как минимум трех поставщиков гостиничных Wi-Fi-сетей. Получив административный доступ, они перенаправляли трафик постояльцев на подконтрольные им серверы и пытались заразить устройства на Windows, Android и iOS. Особенно их интересовали люди, связанные с Украиной, в том числе чиновники и сотрудники компаний — производителей дронов. Anthropic отмечает, что эту же технику Microsoft в июле описала под названием CaptiveCrunch.

По данным Microsoft Threat Intelligence, связанные с Midnight Blizzard хакеры перехватывали трафик гостиничного Wi-Fi по всему миру и под видом обновлений браузера или операционной системы устанавливали на устройства жертв вредоносные программы. В Microsoft тогда сообщали, что значительную часть операций группировки помогал вести искусственный интеллект.

Anthropic теперь приводит дополнительные детали этой операции. В частности, хакеры перехватывали аккаунты WhatsApp и незаметно выгружали переписки на русском и украинском языках. Таким способом они атаковали как минимум двух бывших высокопоставленных украинских чиновников. Кроме того, группировка находила уязвимости в сервисах видеонаблюдения, позволявшие получать доступ к прямым трансляциям с камер.

Еще одной целью стала государственная технологическая структура в одной из стран Северной Африки. Хакеры, как утверждает Anthropic, получили контроль над ее центральным сервером учетных записей и похитили базу более чем с 300 тысячами записей национальных удостоверений личности, а также данные реестра более чем о полумиллионе компаний. Компания заблокировала связанные с группировкой аккаунты и передала информацию властям и партнерам в индустрии.

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Публикация:«Связанные с Россией хакеры с помощью ИИ-агентов Claude атаковали Украину и похитили технологии военных дронов — Anthropic»

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