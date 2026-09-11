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Anthropic пресекла российскую операцию по разработке автономного роя ударных дронов с помощью ИИ Claude

The Insider
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Компания Anthropic сообщила, что пресекла деятельность россиян, которые с помощью Claude пытались создать полностью автономный рой FPV-дронов-камикадзе. Об этом говорится в новом отчете компании о выявленных случаях злоупотребления ее ИИ-моделями, который является частью серии регулярных отчетов Anthropic о противодействии вредоносному использованию искусственного интеллекта.

По данным компании, злоумышленники использовали инструмент Claude Code для написания и тестирования кода, сохраняя результаты прямо в файлы проекта, который они называли DronDoc или «Серафим». Помимо Claude, в разработке применялся стек программной симуляции и арендованный сервер с графическими процессорами для обучения моделей. С помощью ИИ они создали общую память роя и отказоустойчивую логику координации дронов, бортовую языковую модель для управления поведением атаки, разведки и возврата на базу, систему терминального наведения на цель по камере, модуль геолокации операторов вражеских дронов, систему пассивного акустического обнаружения, а также низкоуровневую логику для программируемых чипов. Платформа проектировалась для автономного смертоносного применения — бортовая модель могла самостоятельно выбирать цели, включая класс «человек», и отдавать команду на подрыв без участия оператора.

Разработчики обучили классификатор компьютерного зрения на трофейных кадрах боевых действий в Украине, разделив цели на категории «свой» и «чужой» и внеся российские системы в список «своих». В качестве демонстрационной точки удара они неоднократно использовали одну и ту же координату в Донецкой области, а география миссии охватывала прифронтовые города и логистические коридоры на территории Украины. Аккаунты, связанные с операцией, были созданы в период с конца 2025-го по начало 2026 года, а сама деятельность началась в середине мая 2026-го. Для обхода географических ограничений доступа разработчики использовали коммерческие VPS-серверы.

Anthropic оценивает исполнителей как небольшую специализированную фрилансерскую группу, совмещавшую гражданские и военные заказы, а не как структуру, напрямую связанную с российским государством. Из девяти выявленных аккаунтов группы восемь использовались только для обычной фрилансерской работы, не связанной с оружием. По данным компании, участники операции предположительно были связаны с региональным университетом и федеральным исследовательским центром, аффилированным с Российской академией наук. Сами разработчики утверждали, что получают финансирование от Фонда перспективных исследований, Национальной технологической инициативы и Минобороны России, но Anthropic не смогла подтвердить эти заявления. Компания заблокировала связанные с группой аккаунты и включила результаты расследования в свои системы защиты от повторного злоупотребления.

В ноябре 2025 года компания сообщила, что при помощи Claude была почти полностью автоматизирована — на 80–90% без участия человека — крупная кампания кибершпионажа, которую аналитики приписали связанной с властями КНР группировке GTG-1002 и целями которой стали около 30 организаций по всему миру, включая технологические корпорации и госучреждения.

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Публикация:«Anthropic пресекла российскую операцию по разработке автономного роя ударных дронов с помощью ИИ Claude»

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