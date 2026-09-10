Anthropic обнаружила 5380 фиктивных аккаунтов, через которые китайская Moonshot AI тайно использовала модели Claude для обучения Kimi

ИИ-компания Anthropic обвинила китайскую Moonshot AI в скрытой переадресации тысяч пользовательских запросов её чат-бота Kimi на модели Claude и выдаче полученных ответов за собственные с целью получить преимущество в гонке ИИ, пишет Bloomberg.

Согласно опубликованному отчёту Anthropic, Moonshot без уведомления пользователей направляла запросы не в свою модель Kimi, а к чат-ботам Anthropic. В одном из зафиксированных случаев компания обнаружила почти 300 тыс. пользовательских запросов, которые Moonshot переадресовала преимущественно на модель Opus. Поскольку Anthropic не допускает доступ к своим системам из Китая, Moonshot использовала 5380 фиктивных аккаунтов — большинство из них, по данным отчёта, были привязаны к Сингапуру и Японии.

В Anthropic пришли к выводу, что действия Moonshot были частью так называемой дистилляции — процесса, при котором разработчик использует ответы более мощной модели для обучения собственной, менее развитой системы. По версии компании, ответы, полученные Moonshot от систем Anthropic, впоследствии применялись для тренировки Kimi. Аналогичной практикой, отметили в Anthropic, занимались также DeepSeek и Xiaomi Corp.

Ранее китайское министерство коммерции заявляло, что обвинения в промышленной дистилляции американских моделей китайскими ИИ-компаниями не имеют «фактических или юридических оснований» — заявление прозвучало в ответ на претензии со стороны американских силовых ведомств. Министерство также пригрозило ответными мерами, если США «предпримут действия по сдерживанию и подавлению» китайских ИИ-компаний.

Ранее Белый дом уже обвинял Moonshot AI в дистилляции другой модели Anthropic — Fable — при разработке Kimi K3.