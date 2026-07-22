Белый дом обвинил китайских создателей самой мощной открытой ИИ-модели Kimi K3 в краже технологий Anthropic

Китайская компания Moonshot AI использовала дистилляцию модели Fable американской Anthropic при разработке Kimi K3 — новой модели, которая сразу после релиза вошла в число мировых лидеров по бенчмаркам и обошла ряд флагманских американских разработок в задачах программирования. Об этом сообщил директор Управления научно-технической политики Белого дома (OSTP) Майкл Крациос со ссылкой на данные, имеющиеся у американских властей.

По словам Крациоса, для этого Moonshot создала «сложную внутреннюю платформу для проведения масштабной дистилляции американских моделей», которая позволяла быстро переключаться между несколькими способами доступа, чтобы избежать обнаружения. Кроме того, по данным Белого дома, компания приобрела серверы с чипами Nvidia GB300, поставки которых в Китай ограничены американским экспортным контролем, и получала доступ к таким чипам в Таиланде — вероятно, для обучения своих моделей.

Крациос подчеркнул, что США поддерживают свободное и честное развитие ИИ, а легальная дистилляция для создания небольших и более эффективных моделей играет важную роль в открытой инновационной экосистеме. Однако, добавил он, «масштабная скрытая промышленная дистилляция, направленная на кражу проприетарных американских технологий и подрыв американских исследований, неприемлема».

Дистилляция — метод, при котором новая модель обучается на ответах более мощной чужой модели, что позволяет добиться сравнимых возможностей за малую часть времени и стоимости самостоятельной разработки. Китайская Moonshot AI представила Kimi K3 16 июля. Модель с 2,8 трлн параметров стала крупнейшей открытой языковой моделью в истории, а по ряду бенчмарков, включая программирование, она обошла Claude Opus 4.8 и GPT 5.5, уступая лишь флагманским Claude Fable 5 и GPT 5.6 Sol. При этом стоимость использования K3 в несколько раз ниже, чем у американских конкурентов, а спрос оказался таким, что через несколько дней после запуска Moonshot пришлось приостановить регистрацию новых пользователей из-за нехватки вычислительных мощностей.

Подозрения в дистилляции возникли почти сразу после релиза. В соцсетях распространился скриншот, на котором K3 называет себя «Claude, ИИ-ассистентом, созданным Anthropic», а статистический анализ ответов модели, опубликованный главным научным сотрудником Redwood Research Райаном Гринблаттом, показал значимую долю ответов, в которых K3 идентифицирует себя как Claude.

Официальный Пекин ранее называл подобные претензии американских компаний «беспочвенными». Полные веса модели компания обещает опубликовать 27 июля — это может прояснить вопрос о её происхождении.

Еще в феврале Anthropic обвинила Moonshot, DeepSeek и MiniMax в «кампаниях промышленного масштаба» по дистилляции Claude — только на Moonshot, по данным компании, пришлось более 3,4 млн взаимодействий через поддельные аккаунты. В апреле OpenAI, Google и Anthropic начали обмениваться данными о попытках несанкционированного копирования своих моделей через Frontier Model Forum. По оценке Anthropic, три китайские лаборатории создали более 24 тысяч поддельных аккаунтов и сгенерировали свыше 16 млн взаимодействий с Claude.