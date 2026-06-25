Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

74.77

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

321

 

 

 

 

 

Новости

Американская Anthropic обвинила китайский холдинг Alibaba в попытке скопировать ИИ-помощник Claude с помощью 25 тысяч фейковых аккаунтов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Американская ИИ-компания Anthropic обвинила китайский холдинг Alibaba и его ИИ-подразделение в попытке незаконно получить доступ к возможностям нейросети Claude, сообщает CNBC. Свои претензии Anthropic изложила в письме, направленном в комитет Сената США по банковским делам.

Как утверждается, сотрудники Alibaba создали 25 тысяч фейковых аккаунтов, с помощью которых совершили почти 29 млн обращений к моделям Claude в период с 22 апреля по 5 июня. Кампания была направлена на наиболее ценные возможности нейросети — агентные рассуждения, разработку программного обеспечения и решение долгосрочных задач.

В письме говорится, что Alibaba осуществила «крупнейшую известную на сегодняшний день атаку методом дистилляции на Anthropic». Дистилляцией называют метод обучения ИИ, при котором создается небольшая, менее мощная модель с использованием результатов работы уже существующей более мощной модели.

В феврале Anthropic уже сообщала о трех кампаниях «промышленного масштаба» по извлечению возможностей Claude. Тогда подобные обвинения выдвинули против лабораторий DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax.

Ранее в июне власти США потребовали от Anthropic запретить иностранцам доступ к двум ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5. «Насколько мы понимаем, правительство полагает, что ему стало известно о методе обхода, или „джейлбрейка“, Fable 5. Мы ознакомились с демонстрацией использования данной конкретной техники для выявления небольшого числа ранее известных незначительных уязвимостей. Все эти уязвимости кажутся относительно простыми, и мы обнаружили, что другие общедоступные модели также способны их обнаруживать без необходимости обхода».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  3. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  4. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  5. «Ментальный — от слова „мент“». Как российские власти доказывают экстремизм ЛГБТ-сообщества

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте