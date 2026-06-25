Американская Anthropic обвинила китайский холдинг Alibaba в попытке скопировать ИИ-помощник Claude с помощью 25 тысяч фейковых аккаунтов

Американская ИИ-компания Anthropic обвинила китайский холдинг Alibaba и его ИИ-подразделение в попытке незаконно получить доступ к возможностям нейросети Claude, сообщает CNBC. Свои претензии Anthropic изложила в письме, направленном в комитет Сената США по банковским делам.

Как утверждается, сотрудники Alibaba создали 25 тысяч фейковых аккаунтов, с помощью которых совершили почти 29 млн обращений к моделям Claude в период с 22 апреля по 5 июня. Кампания была направлена на наиболее ценные возможности нейросети — агентные рассуждения, разработку программного обеспечения и решение долгосрочных задач.

В письме говорится, что Alibaba осуществила «крупнейшую известную на сегодняшний день атаку методом дистилляции на Anthropic». Дистилляцией называют метод обучения ИИ, при котором создается небольшая, менее мощная модель с использованием результатов работы уже существующей более мощной модели.

В феврале Anthropic уже сообщала о трех кампаниях «промышленного масштаба» по извлечению возможностей Claude. Тогда подобные обвинения выдвинули против лабораторий DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax.

Ранее в июне власти США потребовали от Anthropic запретить иностранцам доступ к двум ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5. «Насколько мы понимаем, правительство полагает, что ему стало известно о методе обхода, или „джейлбрейка“, Fable 5. Мы ознакомились с демонстрацией использования данной конкретной техники для выявления небольшого числа ранее известных незначительных уязвимостей. Все эти уязвимости кажутся относительно простыми, и мы обнаружили, что другие общедоступные модели также способны их обнаруживать без необходимости обхода».