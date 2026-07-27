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Новости

Китайские власти пообещали ответные меры на угрозы США наказать разработчиков Kimi K3 за копирование американских ИИ-моделей

The Insider
Фото: AP Photo/Andy Wong

Фото: AP Photo/Andy Wong

Министерство коммерции КНР обвинило Соединённые Штаты в «гегемонии в сфере искусственного интеллекта» и пообещало принять ответные меры. Так Пекин отреагировал на заявления американских чиновников о том, что китайским ИИ-компаниям грозят расследования, санкции и торговые ограничения из-за предполагаемого хищения американских технологий. Об этом сообщает Reuters.

По версии китайского ведомства, Вашингтон угрожает китайским компаниям наказанием, ссылаясь на утверждения, что те копировали передовые американские модели методом дистилляции, хотя «фактических и правовых оснований для таких обвинений нет». Представитель министерства заявил:

«В ответ на любые действия, наносящие существенный ущерб интересам Китая, страна примет все необходимые меры для твердой защиты своих законных прав и интересов».

Как отмечается, спор развернулся вокруг китайской компании Moonshot AI, чья недавно вышедшая модель Kimi K3 обострила дискуссию в Вашингтоне о том, копируют ли китайские разработчики американские модели или стремительно сокращают технологический разрыв за счет собственных разработок. Директор Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос на прошлой неделе заявил, что у американских властей есть данные о дистилляции модели Claude Fable 5 компании Anthropic при создании Kimi K3, а также о том, что Moonshot построила сложную внутреннюю платформу для масштабного копирования и приобретала серверы с чипами Nvidia GB300, получая доступ к таким системам в Таиланде.

Министр финансов США Скотт Бессент позднее предупредил, что китайским компаниям могут грозить финансовые санкции или включение в список министерства торговли, ограничивающий доступ к американским технологиям. В соцсети Twitter (X) он написал, что Вашингтон поддерживает открытый ИИ и порождаемые им инновации, но открытый код не означает вседозволенности в отношении американской интеллектуальной собственности, а скрытые атаки промышленного масштаба, больше напоминающие кражу, будут наказываться санкциями и внесением в черный список. Попадание в вышеозначенный список способно серьезно ограничить доступ Moonshot к американским полупроводникам, программному обеспечению и облачным сервисам — этот инструмент был центральным элементом кампании США против Huawei начиная с 2019 года.

Сама Moonshot отвергает версию о дистилляции и объясняет рост показателей своими изменениями в базовой архитектуре модели. Anthropic же еще в феврале сообщила, что выявила более 3,4 млн взаимодействий со своими моделями Claude, связанных с Moonshot. По данным компании, сотни поддельных аккаунтов использовались для тестирования рассуждений, программирования, анализа данных, работы с инструментами, компьютерного зрения и управления компьютером.

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