FT: Anthropic закрыла лазейки, через которые китайские компании использовали чат-бот Claude

Американская компания Anthropic закрыла лазейки, через которые связанные с Китаем компании в последнее время получали доступ к ее ИИ-моделям, вопреки официальному запрету. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, сотрудники китайского финтехгиганта Ant Financial пользовались корпоративными аккаунтами Claude через внутреннюю сеть компании, подключенную к ее сингапурскому подразделению. Схожим образом поступают в ByteDance, владельце TikTok: сама компания доступ к Claude не предоставляет, однако с этого года ввела для инженеров возможность компенсировать расходы на личные подписки на сервис — сотрудники заходят в них через VPN.

Источники FT уточняют, что подобные схемы не нарушают ни американское, ни китайское законодательство, но противоречат условиям использования Anthropic, которые прямо запрещают доступ китайским компаниям и подконтрольным им зарубежным структурам. Еще один канал обхода — покупка через Microsoft Azure API-доступа для компаний с сингапурской юрисдикцией, что позволяет сотрудникам в материковом Китае пользоваться Claude через внутренние сети своих организаций.

В Anthropic заявили, что компания — единственная среди крупных разработчиков ИИ, которая ограничивает продажи подконтрольным КНР компаниям, включая зарегистрированные за пределами страны дочерние структуры, и что для выявления нарушителей использует постоянно обновляемые системы детекции. Ранее компания уже применяла Claude Code для выявления пользователей из Китая — в частности, анализируя часовой пояс устройства.

Инструменты Anthropic для программирования пользуются особым спросом у китайских инженеров и стартапов, поскольку их можно использовать для «дистилляции» — обучения менее мощных моделей на ответах более совершенных.

Ранее сообщалось, что Anthropic обвинила китайский холдинг Alibaba в создании 25 тысяч фейковых аккаунтов, с помощью которых были совершены почти 29 млн обращений к моделям Claude в период с 22 апреля по 5 июня.